La Organización Colegial de Enfermería lanza 'Pregunta a tu enfermera', "una de las mayores campañas de visibilidad" - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial de Enfermería ha lanzado la acción 'Pregunta a tu enfermera', "una de las mayores campañas de visibilidad de la profesión" en España, con la que esta reivindica, en hospitales y espacios públicos de todo el país, el papel de estas profesionales "como referentes en salud".

Con motivo de la celebración, este martes, 12 de mayo, del Día Internacional de la Enfermera, esta entidad, que agrupa al Consejo General de Enfermería y a los Colegios provinciales, busca poner de relieve la labor que llevan a cabo las 355.000 enfermeras como expertas en salud. Para ello, "las 50 capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla trasladan a su población, en sus calles y hospitales, un inequívoco mensaje: ante cualquier problema o duda de salud, 'mejor, pregunta a tu enfermera'", ha indicado.

"Debemos trasladar a la población que sus enfermeras y enfermeros son un referente científico de primer orden a la hora de hablar de distintas patologías", ha afirmado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que ha añadido que, "en el plano más político", se reivindica "la reclasificación profesional, paliar el déficit de enfermeras y normalizar la prescripción".

En cuanto a esta "histórica" campaña, la Organización Colegial de Enfermería ha explicado que esta se va a desarrollar "en espacios públicos y medios de comunicación". El objetivo es exponer que "preguntar a las enfermeras y los enfermeros es la alternativa sensata y adecuada a buscar información aleatoria por Internet o trasladar problemas de salud a personas de nuestro entorno sin la cualificación adecuada esperando un consejo que solo puede llevar a más confusión o a un riesgo para las personas", ha sostenido.

VIÑETAS CREADAS POR EL ILUSTRADOR '72 KILOS'

En este contexto, ha subrayado que "la proliferación de bulos, falacias o consejos perjudiciales para la salud se combaten dirigiéndose al profesional sanitario adecuado". Precisamente con la intención de reforzar estos mensajes, esta iniciativa se ha valido "de unas llamativas viñetas creadas por el popular ilustrador '72 kilos'", que en estaciones de metro o tren, paradas de autobús y todo tipo de elementos de mobiliario urbano "lanzan el mensaje de que preguntar a sus enfermeras es la mejor solución", ha afirmado.

Ahondando en las reivindicaciones que lleva aparejadas esta campaña, esta institución ha indicado que "las enfermeras siguen injustamente enclavadas en el grupo A2 de la función pública -cuando todos los estudios de Grado equivalentes son, a ojos de la Administración, A1-". Ello "cercena sus posibilidades de desarrollo profesional y está desembocando en injustos ceses de enfermeras en cargos directivos", ha relatado.

"El nuevo Estatuto Marco propuesto podría acabar con este problema endémico y enquistado, pues establece niveles en función del nivel académico de cada profesional", ha continuado, mientras que Pérez Raya ha señalado que "no conviene olvidar que el presente y futuro de la atención sanitaria y los cuidados están comprometidos por el déficit crónico y estructural de más de 100.000 profesionales de Enfermería".

En este sentido, este último ha manifestado que este dato es únicamente relativo a equipar España "a la media europea". Todo "en un panorama más que preocupante en determinadas comunidades autónomas, cuyas ratios de enfermeras con relación al número de pacientes que atienden es mucho más baja que la media", ha subrayado.

DESARROLLO DESIGUAL DE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Por otra parte, esta acción se refiere también a "la prescripción de determinados medicamentos por parte de las enfermeras", lo que "supone un avance y una modernización de la Sanidad, en favor de una atención más ágil y segura, como ocurre en muchos países avanzados". "Sin embargo, el desarrollo sigue siendo desigual entre regiones", muestra.

Además, la Organización Colegial de Enfermería ha apuntado que ocurre lo mismo "con las especialidades de Enfermería que, más de 20 años después, siguen estancadas y se da la paradoja de que una enfermera especializada en Salud Mental acabe trabajando en una unidad pediátrica y una especialista en Pediatría ejerza su labor atendiendo a personas mayores un día y otro esté en Cardiología".

Por último, esta entidad se ha hecho eco de la elaboración, por parte del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), del informe 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas', que presenta siete capacidades "clave" de la profesión, lo que esta institución denomina "el panorama mutidimensional del poder de la Enfermería".

Así, según el CIE, "el mundo se enfrenta a una escasez de 5,8 millones de enfermeras, junto con unas necesidades sanitarias crecientes, unas desigualdades cada vez mayores y una presión creciente derivada de los conflictos y las crisis relacionadas con el clima". "Sin una acción urgente, el progreso hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) seguirá estando fuera de nuestro alcance", ha afirmado su presidente, José Luis Cobos.

En concreto, este documento arroja el dato de que resolver esta escasez de enfermeras podría salvar 189 millones de años de vida y aportar alrededor de 1.000 millones de euros a la economía mundial, mientras que la ampliación de la Atención Primaria podría salvar 60 millones de vidas para 2030.