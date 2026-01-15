La organización sin ánimo de lucro Women As One invita al doctor Borja Ibáñez a unirse a su Consejo de Administración

Borja Ibáñez, director científico del CNIC, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV) - CNIC

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización sin ánimo de lucro Women As One, dedicada a promover el talento femenino en la medicina, ha invitado al doctor Borja Ibáñez, director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculare (CNIC), cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV), a formar parte de su Consejo de Administración durante el periodo 2026-2027.

Fundada en 2019 por las doctoras Marie-Claude Morice y Roxana Mehran, Women As One impulsa la equidad de género en la medicina ofreciendo oportunidades profesionales únicas para médicas de todo el mundo. Su labor se centra en amplificar las voces y el trabajo de las mujeres, fortalecer las trayectorias profesionales a través de formación, financiación y mentoría, y colaborar con instituciones externas en el avance de sus objetivos de diversidad de género.

"Con los ambiciosos objetivos fijados para los próximos años, estamos convencidas de que sus aportaciones desempeñarán un papel fundamental en el avance de nuestra misión", señalan los doctoras Marie-Claude Morice y Roxana Mehran.

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de guiar la dirección estratégica de la organización, garantizar su sostenibilidad financiera y acompañar su crecimiento institucional.