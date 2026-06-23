La Orden San Juan de Dios ayudó a 125.591 personas vulnerables en 2025 a través de sus programas solidarios

Archivo - Una usuaria de un programa de la Orden San Juan de Dios. - SAN JUAN DE DIOS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Solidaridad de San Juan de Dios España destinó 25 millones de euros en 2025 a proyectos de acción solidaria a través de su obra social, voluntariado, sensibilización y cooperación internacional que permitieron ayudar a 125.591 personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, según su Memoria de Solidaridad 2025, publicada este martes.

"Desde el Área de Solidaridad de San Juan de Dios España estamos implicamos en dar respuestas concretas a realidades complejas que afectan a personas de todas las edades en situación de vulnerabilidad en los ámbitos de la exclusión social, infancia, salud mental, sinhogarismo, refugiados, mayores, dependencia y discapacidad", ha resaltado el director de este Área, el religioso Eduardo Ribes.

En concreto, de los datos se desprende que la orden de hospitalidad impulsó el año pasado 545 programas y proyectos a través de su obra social, voluntariado, sensibilización y cooperación internacional.

De los 25 millones de euros invertidos, el 92,2% se han llevado a cabo en territorio nacional desde los 80 centros de San Juan de Dios en España, y el 7,08% restante, en países empobrecidos a través de la cooperación internacional para el desarrollo que gestiona la organización de la Orden Hospitalaria Juan Ciudad ONGD.

Además, la Memoria señala que el Área de Solidaridad de San Juan de Dios cuenta con el apoyo de más de 3.000 personas voluntarias. A su vez, refleja que, desde la Obra Social se han podido realizar más de 500.000 atenciones sociales en 2025, establecerse más de 350 alianzas con empresas y promoverse 433 iniciativas solidarias con el objetivo de recaudar fondos.

Por otro lado, desde el Voluntariado de San Juan de Dios constatan que el número de personas voluntarias que intervienen en dispositivos sociales creció un 2,5% en 2025, ascendiendo a 1.146. Además, desde Sensibilización continúan "trabajando para dar visibilidad a realidades complejas y fomentar valores como el respeto, la participación y la solidaridad, especialmente entre los jóvenes".

Muestra de ello, según indican, es el programa Educa SJD, que alcanzó en 2025 a más 21.500 jóvenes en 389 centros educativos; y la campaña de sensibilización 'aquí_lasole', centrada en la soledad no deseada de los jóvenes.

También desde Cooperación Internacional, a través de Juan Ciudad ONGD se desarrollaron 39 proyectos en 17 países de África, América Latina y Asia, y cuentan con 14 hermanamientos entre centros sociales y sanitarios de San Juan de Dios de España y de otros países. También enviaron 16 contenedores de ayuda humanitaria y realizaron siete campañas médicas con un total de 493 cirugías.