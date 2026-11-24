Archivo - Manos sosteniendo lazos de concienciación del VIH/sida. - VASYL DOLMATOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

ONUSIDA ha publicado este martes un informe en el que alerta de las barreras de acceso a la prevención y tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del sida en todo el mundo, como consecuencia de los recortes en financiación y las campañas contra los derechos humanos y la igualdad de genéro.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, el informe 'Acabar con el sida comienza por el acceso' detalla la situación del VIH y sida en el mundo en 2025, su evolución en las últimas décadas y la necesidad de impulsar un renovado esfuerzo global para garantizar una respuesta adecuada.

Se estima que 41 millones de personas vivían con el VIH el año pasado y 1,2 millones contrajeron el virus, lo que supone un 42 por ciento menos que en 2010. Aunque unas 570.000 personas fallecieron a causa del sida, lo que equivale a casi 1.600 muertes al día, se trata de la cifra más baja en más de dos décadas.

En este punto, ONUSIDA ha puesto en valor los avances en cobertura y calidad de los programas de tratamiento y atención sanitaria. Hasta 32,1 millones de afectados recibían un tratamiento antirretroviral en 2025, lo que supone una cobertura del 78 por ciento, frente a las 500.000 del año 2000, que representaba el dos por ciento.

En el ámbito de la prevención, el informe destaca la incorporación de lenacapavir, que requiere una inyección semestral, así como el desarrollo de otras innovaciones de acción prolongada, que ofrecen la posibilidad de proteger a millones de personas más de contraer el VIH.

Sin embargo, el informe alerta de que los avances alcanzados son desiguales e insuficientes. Un total de 8,9 millones de personas con VIH no recibían tratamiento en 2025, al tiempo que cinco millones desconocían el diagnóstico. Asimismo, el número de personas que accedieron a la profilaxis preexposición (PrEP) por vía oral disminuyó en aproximadamente 446.000 personas respecto al año anterior.

SERVICIOS AMENAZADOS E INTERRUMPIDOS

Al hilo, alerta de que los progresos se están viendo amenazados e interrumpidos, en especial por las disminuciones en financiación. Los servicios de prevención y los sistemas comunitarios se han visto gravemente afectados.

Entre ellos, los programas de distribución de preservativos y de circuncisión voluntaria, el acceso a la profilaxis oral previa a la exposición (PrEP) y los servicios de divulgación y apoyo para personas de poblaciones clave, adolescentes y mujeres jóvenes.

Asimismo, hay indicios de una creciente presión sobre los programas de pruebas y tratamiento. Según se ha observado, se están llevando a cabo menos pruebas de VIH y de carga viral, además de que se ha reducido el número de personas que inician el tratamiento contra el VIH por primera vez.

ONUSIDA ha advertido de que estas interrupciones, si se extienden, agravarán las desigualdades que ya existen en materia de salud, género y situación socioeconómica. África subsahariana, que sigue soportando la mayor carga del VIH, será una de las regiones más afectadas.

Entre las lagunas en la respuesta, destaca la atención pediátrica. De los aproximadamente 1,3 millones de niños de cero a 14 años que vivirán con el VIH en 2025, más del 80 por ciento residía en tan solo 20 países, principalmente en África subsahariana, 570.000 no recibían tratamiento.

Asimismo, persisten mayores problemas de acceso a tratamiento entre hombres que entre mujeres en la mayoría de regiones, igual que sucede entre las personas pertenecientes a poblaciones clave en comparación con la población general de personas que viven con el VIH.

RECORTES EN FINANCIACIÓN

ONUSIDA ha insistido en que este impacto tiene como origen los recortes en recursos económicos. El año pasado, la ayuda oficial al desarrollo sufrió el descenso interanual más pronunciado de la historia, tras disminuir un 23 por ciento, mientras que los programas frente al VIH experimentaron una caída del 18 por ciento en la financiación internacional, principalmente por la reducción de financiación por parte del Gobierno de Estados Unidos, que aun así sigue siendo el mayor contribuidor.

Según se estima, estos recortes dejan un déficit de 4.300 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros) entre los recursos disponibles y lo que se necesita anualmente para mantener el rumbo hacia el fin del sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Para contrarrestar estas reducciones, muchos países de ingresos bajos y medios respondieron a esta situación, y el gasto nacional en materia de VIH aumentó ligeramente entre 2024 y 2025, hasta representar aproximadamente el 59 por ciento del total de los recursos destinados al VIH. No obstante, este incrementó no fue suficiente para compensar las reducciones internacionales.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha considerado "inconcebible" que los recortes presupuestarios conviertan en inaccesibles las herramientas de prevención, justo cuando el mundo dispone de ellas.

A las causas económicas se suman obstáculos relacionados con entornos jurídicos hostiles, acoso y violencia, estigma, discriminación y desigualdades de género.

UNA CRISIS EVITABLE

Byanyima, ha aseverado que "el mundo se encamina sin rumbo hacia una crisis evitable". Como ha recordado, el fracaso en la prevención del VIH aumenta las infecciones, las necesidades de tratamiento, los costes económicos y las muertes.

"Cada clínica que cierra, cada trabajador comunitario que pierde su empleo y cada joven a la que se le niegan los servicios de prevención hoy, corre el riesgo de contraer una nueva infección por VIH mañana", ha advertido.

En este contexto, ONUSIDA ha llamado a "reorganizar" el esfuerzo mundial frente a esta pandemia, a través de una renovada solidaridad, una inversión nacional más sólida y equitativa, transiciones cuidadosamente secuenciadas y una asignación más precisa de los fondos a los programas y poblaciones que más puedan beneficiarse.

De este modo, la organización ha asegurado que existen los medios para revitalizar la respuesta y conseguir acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030. Como ha recordado, cumplir este objetivo permitiría evitar 1,3 millones de muertes relacionadas con el sida y 3,2 millones de nuevos casos.