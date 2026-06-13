Archivo - La ONT trasladó en 2025 un total de 1.045 órganos para trasplante por vía aérea, 114 menos que en 2024 - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha informado de que en 2025 trasladó 1.045 órganos para trasplante por vía aérea, 114 menos que en 2024, alcanzando los 1.000 operativos por segundo año consecutivo, ya que el año pasado se llegó al citado millary en el precedente se registraron 1.040.

El pasado "se trata del segundo año en número de operativos, siendo particularmente importante el crecimiento de operativos necesarios para el transporte de corazones para trasplante, dado el importante aumento de actividad que se produjo en 2025 en comparación con el año previo", ha afirmado la directora de esta organización, Beatriz Domínguez-Gil, atendiendo a los datos del 'Informe anual de operativos aéreos necesarios para el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos'.

Este documento recoge "una media diaria de ocho donantes y 17 trasplantes", ante lo que el Ministerio de Sanidad ha destacado que "los operativos aéreos constituyen una pieza fundamental para lograr cifras difíciles de igualar por cualquier otro país del mundo". Por ello, la ONT reconoce "el imprescindible papel de aeropuertos y compañías aéreas" en este ámbito.

"Algunos de estos operativos son particularmente complicados; por ello, queremos agradecer la cooperación del personal de los aeropuertos españoles", ha indicado Domínguez-Gil, quien ha añadido que "es precisa, en ocasiones, la prolongación del horario de los aeropuertos y tampoco es infrecuente que se requiera la apertura extraordinaria de aeropuertos para poder llevar a cabo estos operativos".

Ahondando en el descenso en cuanto al número de órganos desplazados, Sanidad ha indicado que este se produjo "en línea con la leve disminución en el número de trasplantes (-2%)". No obstante, "destaca el crecimiento en el transporte de corazones (198) por avión en los últimos años", ha explicado en consonancia con la afirmación de Domínguez-Gil. "Este dato está directamente relacionado con el incremento de la actividad de trasplante cardiaco (+12%) registrado", ha explicado.

"El resto de órganos que se transportaron por vía aérea, a menudo para el trasplante de pacientes en situación de urgencia cero, fueron 276 hígados, 243 pulmones, 29 páncreas y los órganos necesarios para la realización de ocho trasplantes multiviscerales", ha pormenorizado, para añadir que el riñón fue "el órgano más trasplantado", del que "se trasladaron 290 por vía aérea".

"De éstos, 138 (47%) se destinaron al trasplante de pacientes altamente sensibilizados (con grandes dificultades para trasplantarse por razones inmunológicas) dentro del programa del 'Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal para Pacientes Hiperinmunizados' (PATHI) de la ONT, creado específicamente para estos pacientes", ha indicado.

FORMA DE TRANSPORTE

Este informe también analiza la forma de transporte y expone que "el traslado del órgano con el equipo médico creció en 2025 con respecto al año anterior". "El pasado año, 561 (54%) órganos fueron trasladados con el equipo médico responsable de su obtención, mientras que 483 se transportaron custodiados por la tripulación del avión, sin que ningún sanitario viajara con ellos", ha señalado este departamento ministerial, que ha agregado que "en el caso de los riñones, el traslado por vía aérea siempre se realiza en vuelo regular, a cargo de la tripulación, al ser un órgano que resiste tiempos más prolongados de isquemia".

En cuanto a las aerolíneas que participan en estas acciones, Domínguez-Gil ha señalado que "habitualmente son compañías privadas, pero casi en un 30 por ciento de las ocasiones se trata de compañías comerciales". La participación de estas "es particularmente importante, no solamente porque permiten que los órganos lleguen en tiempo y forma al paciente al que van dirigidos, sino que, además, al hacerlo de manera desinteresada, de manera gratuita, contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario y del programa de trasplantes", ha subrayado.

"Desde la ONT, queremos expresar nuestro agradecimiento a la red de AENA, de Aeropuertos Nacionales, y a las compañías aéreas, sobre todo a las compañías comerciales que forman parte del programa español de donación y trasplante", ha expuesto, mientras que Sanidad ha detallado que los aeropuertos "intervinieron en 2.389 ocasiones en los diferentes operativos realizados".

UN TOTAL DE 42 OPERATIVOS CON AEROPUERTOS EXTRANJEROS

Así, ha indicado que, "de nuevo, el aeropuerto Madrid-Barajas fue el que mayor actividad registró, con 516 intervenciones, lo que supone casi un 22 por ciento del total", mientras que el siguiente en número de operativos "fue el de Barcelona, con 399". Junto a ello, la máxima representante de la entidad encargada de los trasplantes en España ha apuntado que "en 42 ocasiones el pasado año se gestionaron procesos con aeropuertos extranjeros".

"Los aeropuertos más frecuentes fueron aeropuertos portugueses, dado que España tiene un convenio de colaboración en materia de trasplantes con el país luso", ha afirmado, concretando Sanidad que el de Oporto colaboró "en 16 ocasiones" y, tras este, "Faro en cinco y Lisboa en otras tres".

Por último, y tras informar de que "Atlantic, Initium y CNAIR son las compañías privadas con mayor actividad", y de que "Vueling, Iberia, Air Europa, Iberia Express y Air Nostrum" han colaborado desinteresadamente "en sus vuelos comerciales", ha señalado el Ministerio que "el equipo de coordinación de la ONT solicitó la prolongación del horario de los aeropuertos en 143 ocasiones, una importante reducción con respecto a 2024 (279), debido a un mayor ajuste en las horas quirúrgicas de los procesos de donación y trasplante, que se adelantaron el pasado año".

"Además, en 21 ocasiones se pidió la apertura extraordinaria de aeropuertos para el traslado de órganos, una vez que estos habían cerrado, la misma cifra que en 2024", ha informado, al tiempo que ha puesto de relieve "la disponibilidad de los aeropuertos de Badajoz, Salamanca y Sevilla, a los que se solicitó esa apertura extraordinaria hasta en cuatro ocasiones".