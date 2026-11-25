Archivo - ONT y S.E.N. subrayan que el trasplante renal tiene un coste a medio y largo plazo inferior al de la diálisis - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha subrayado que "el trasplante renal supone un uso más eficiente de los recursos del sistema sanitario, ya que su coste a medio y largo plazo es inferior al de la diálisis", por lo que la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), la doctora María José Soler, aboga por seguir trabajando en este sentido con el Ministerio de Sanidad.

Los datos provisionales relativos a 2025 del informe del Registro Español de Diálisis y Trasplante (REDYT), que muestran que la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en España se sitúa en 1.419 pacientes por millón de población (pmp), con una incidencia de 152 pmp, "nos recuerdan que la ERC constituye un importante reto de salud pública y que debemos seguir avanzando en su prevención, detección precoz y abordaje integral", ha indicado la primera.

A su juicio, "el impulso del Ministerio de Sanidad en el marco de la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS)' supone una oportunidad fundamental para avanzar hacia un modelo asistencial más preventivo, coordinado y centrado en las personas". La meta es "mejorar la atención a los pacientes con enfermedad renal", ha explicado.

De esta manera se ha expresado Domínguez-Gil durante la reciente celebración en Murcia del 56º Congreso de la S.E.N., encuentro en el que ha insistido en que "el trasplante renal desempeña un papel esencial". "No solo es una opción terapéutica que ofrece mejores perspectivas de supervivencia y calidad de vida frente a otras modalidades de tratamiento, sino que permite a muchas personas recuperar autonomía y retomar sus proyectos vitales", ha declarado, al tiempo que ha sostenido que "impulsar el trasplante no solo representa una apuesta por la salud y el bienestar de los pacientes, sino también por la sostenibilidad del SNS".

Ahondando en el análisis, expone también que más de 7.400 personas iniciaron tratamiento renal sustitutivo (TRS) con diálisis o trasplante a lo largo de 2025 -lo que se traduce en que cada 70 minutos una persona entra en un programa de diálisis o recibe un trasplante renal- y que la diabetes sigue siendo la causa más frecuente de entrada al TRS, representando el 21 por ciento del total de los casos. Además, evidencia que en cuanto a las modalidades de TRS en los nuevos pacientes de ERC, crece el trasplante renal anticipado como primera opción, alcanzando una tasa aproximada de 11,5 pmp.

REDUCIR LA CARGA DE ENFERMEDAD RENAL EN ESPAÑA

Con todo, "el objetivo debe seguir siendo reducir la carga de enfermedad renal en España mediante la prevención, el control de los factores de riesgo y un diagnóstico precoz que permita intervenir y enlentecer su progresión, evitando que el mayor número de personas con ERC entren en TRS", ha explicado Soler, que ha agregado que "es una patología con un enorme impacto en la vida de las personas, sus familias y el sistema sanitario", por lo que "es muy importante también mejorar su calidad de vida, fomentando tratamientos como la diálisis peritoneal o el trasplante renal".

Además, la cita ha servido para destacar que el número total de pacientes de ERC en TRS creció en 2025 hasta situarse en 1.419 pmp, con un incremento del 0,8 por ciento frente al registro de 2024. Ello significa que más de 69.700 personas con la patología avanzada reciben tratamiento con diálisis o trasplante renal en el país, con una cifra que aumentó en más de un millar de ciudadanos en relación con el año anterior.

Por otra parte, los resultados indican, en cuanto a la actividad de trasplante de riñón, que 2025 registró un total de 4.000, la segunda cifra más alta tras el récord histórico de 2024, con 4.049 procedimientos, según los datos de la ONT. Así, la tasa de trasplante renal se sitúa en 81,4 pmp, la más elevada del mundo, lo que muestra la capacidad del sistema nacional de trasplantes y su evolución creciente en los últimos años.

También se ha analizado de que los trasplantes a partir de donantes fallecidos en parada cardiaca, los denominados donantes en asistolia, se incrementaron hasta el 50 por ciento del total de injertos renales. Por su parte, el trasplante de riñón de donante vivo creció ligeramente respecto al año anterior, hasta situarse en el 10,1 por ciento del total, con 402 procedimientos en 2025, frente a los 398 de 2024.