Oncólogos digestivos destacan el valor de la base de datos RETUD para mejorar el tratamiento del carcinoma hepatocelular

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) ha destacado el valor del Registro de Tumores RETUD, que ofrece un mapa real sobre las necesidades, tendencias y oportunidades de mejora en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, a partir de los datos de más de 800 pacientes que conviven con la enfermedad en España.

Según ha señalado el presidente del Grupo TTD y jefe de servicio en el Hospital Marqués de Valdecilla, Fernando Rivera, esta base de datos, la "mayor" en España, permite a los especialistas contar con información real sobre la respuesta a un determinado tratamiento y aplicar los tratamientos más favorables para cada tipo de paciente.

La base RETUD ha respaldado dos estudios realizados por especialistas en tumores hepáticos del TTD, cuyos resultados se han presentado recientemente en el Congreso de Cánceres Gastrointestinales de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO-GI, por sus siglas en inglés), así como en el encuentro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El primero de ellos, liderado por el oncólogo médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Carlos López, ha permitido constatar la efectividad de la combinación atezolizumab y bevacizumab, una de las alternativas de terapia sistémica más utilizadas en primera línea en España para tratar el carcinoma hepatocelular avanzado

El Registro de Tumores ha analizado en este estudio una muestra de 247 pacientes tratados con esta opción terapéutica, que se emplea en España desde hace tres años. Según los resultados, la supervivencia libre de progresión fue de 10,3 meses y la supervivencia desde el inicio del tratamiento de 14 meses. Además, el tratamiento logró un control tumoral o una respuesta inicial en una importante proporción de pacientes.

"A pesar de tratarse aún de datos preliminares, con escaso seguimiento, estos resultados son muy importantes porque provienen de la práctica clínica real", ha señalado el responsable del estudio.

La investigación también ha ofrecido una fotografía más detallada sobre los factores que pueden aumentar o disminuir el beneficio alcanzado con este tratamiento. Por ejemplo, los datos de RETUD reflejaron que una peor función hepática o la existencia de invasión macrovascular se postulan como factores de peor pronóstico, asociándose así con peores resultados, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global.

CONTRIBUCIÓN A OTRO ESTUDIO

Por otra parte, el segundo trabajo, liderado por la oncóloga médica del Hospital Universitario de Burgos Ana María López ha aportado más evidencia sobre la secuencia de tratamiento en carcinoma hepatocelular tras una primera línea con inmunoterapia y ha desvelado que en España los inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) constituyen el tratamiento más frecuente.

Asimismo, ha resaltado la importancia de preservar un óptimo estado funcional a lo largo de la evolución de esta enfermedad para poder así recibir líneas sucesivas de tratamiento capaces de aportar beneficio clínico significativo.

Para los pacientes, iniciativas como el Registro de Tumores del TTD suponen un avance especialmente importante porque permiten que la experiencia de cada persona pueda contribuir también a mejorar la atención de quienes recibirán un diagnóstico en el futuro. En este sentido, la presidenta de la Federación Española del Hígado (FEH), Elena Arcega, ha subrayado que la investigación es "fundamental" para avanzar en el tratamiento del cáncer de hígado y ha pedido que las mejoras que se consigan lleguen de forma equitativa a todos los pacientes.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Hígado, que se conmemora este viernes, los especialistas del TTD han reivindicado la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, los avances terapéuticos, el abordaje multidisciplinar, la investigación e identificación de biomarcadores y el acceso equitativo a los tratamientos.

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de hígado afecta cada año a alrededor de 7.000 personas en España, con un limitado índice de supervivencia de dos de cada 10 pacientes a cinco años desde la detección de la enfermedad. Los últimos tratamientos sistémicos incorporados, junto con el enfoque de atención integral y multidisciplinar, han logrado ampliar la supervivencia.