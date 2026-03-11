Oncóloga pide que la calidad de vida se trate y se integre en la historia clínica de las pacientes con cáncer de mama

Archivo - Mujer con cáncer. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Integrar la calidad de vida dentro de la historia clínica de las pacientes con cáncer de mama y tratarla en el día a día de las mismas es necesario para un abordaje integral de la enfermedad, según la representante del Grupo de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAM, y oncóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Noelia Martínez.

La calidad de vida, aunque esté establecida en una serie de documentos dentro de los ensayos clínicos, no se mide en la práctica habitual. Sin embargo, es esencial medirla y tenerla en cuenta en la "toma de decisiones y en los tratamientos" de este tumor.

Por ello, Martínez ha puesto en valor la necesidad de poner en marcha organismos y comités paralelos en los hospitales para poder derivar a las pacientes y darles la seguridad para hablar de su calidad de vida. La incertidumbre, los medios o la fatiga crónica que sufren las pacientes "deterioran su calidad de vida y su incorporación a la vida laboral o familiar".

La representante de SOLTI y oncóloga del Hospital Universitario de Basurto, Elena Galve, ha asegurado que la calidad de vida en las pacientes largas respondedoras de cáncer de mama tiene un impacto grande en la forma de enfrentarse a la enfermedad.

Gracias a los avances en los tratamientos oncológicos, hay cada vez más pacientes curadas, pero también hay otras que "viven mucho tiempo y conviven con la enfermedad". Todas las pacientes tienen un proceso distinto, con prioridades distintas, por lo que hay que tratar a estas pacientes "como personas, como entorno familiar, laboral, espiritual y sexual", para poner el foco en un "cuidado global" de la paciente.

Por su parte, la representante de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y paciente de la enfermedad, Ana Valderas, ha coincidido con Galve en la necesidad de que los médicos tengan "más tiempo", ya que trabajan con demasiados pacientes en una misma jornada.

Además de la innovación, la investigación y la detección precoz del cáncer de mama, existen "problemas sociales, emocionales o sociolaborales" derivados de esta enfermedad. Las largas ausencias en los puestos de trabajo, por pruebas médicas o tratamientos oncológicos, hacen que aumenten estos problemas.

En estos casos, el apoyo psicológico es muy importante para llevar esta enfermedad de la mejor forma. Los psicooncólogos, en este aspecto, son fundamentales en los servicios del sistema público porque saben tratar a las pacientes dependiendo de su estado mental, edad o circunstancias.

SEXUALIDAD Y PROBLEMAS DE AUTOESTIMA

El 90 por ciento de las pacientes de cáncer de mama sienten que su vida sexual ha cambiado desde que recibieron el diagnóstico de la enfermedad, con síntomas como la falta de deseo, dificultad para poder excitarse, disminución de la lubricación o dolor de la penetración, entre otros.

Valderas ha subrayado la importancia de poseer "un equipo multidisciplinar para hablar de la sexualidad" de la que nunca se ha hablado. Pese a que a día de hoy existan cirugías reconstructivas, las pacientes de cáncer de mama sufren problemas de autoestima y autopercepción.

"No es una chorrada que no quieras que tu marido, novio o pareja te vea desnuda porque tienes una cicatriz o porque no tienes un pecho, y como tu autoestima está precisamente en la cabeza, no has querido reconstruirte", ha detallado.

En este sentido, ha recalcado la relevancia de las asociaciones para crear este "apoyo mutuo y asesoramiento" porque en los hospitales "no hay tiempo material".

La cuestión emocional y sexual, según Elena Galve, puede ser difícil de plantear, en ocasiones, dentro del tratamiento del cáncer de mama. Hay pacientes que en un principio prefieren centrarse en cómo responder ante la enfermedad, y dejan en un segundo plano estas cuestiones para "más adelante".

Sin embargo, a medida que van pasando por consulta, las pacientes suelen interesarse más por estas cuestiones. Es ahí cuando es importante "un plan terapéutico y un equipo multidisciplinar". Galve ha defendido la idea de que las pacientes participen en "las decisiones de los ensayos clínicos" desde el principio de la investigación. "Necesitamos pacientes, pero pacientes formados. Esto va a ser muy importante porque ellos nos van a contar todo este tema de la calidad de vida", ha asegurado.

Para que la calidad de vida no sea algo accesorio o un valor añadido, y se convierta en un "pilar fundamental" dentro del tratamiento oncológico, es necesario que los oncólogos tengan más tiempo en consulta, que esta calidad de vida se incorpore dentro de la toma de decisiones y, sobre todo, que las pacientes estén bien informadas de todo lo que conlleva esta enfermedad.

'LA VOZ DE LA INTIMIDAD'

La paciente de cáncer de mama metastásico (CMM) y coprotagonista del documental 'La Voz de la Intimidad', Pilar Ros, ha sostenido que "cuesta mucho hablar de cáncer y de sexo", por lo que decidió participar en este documental junto a Araceli Domínguez, recientemente fallecida.

El CMM impacta en la vida "a todo nivel", y este documental, presentado por Pfizer, habla de la cotidianidad, y dentro de esta, se encuentra el sexo. "Cuando te diagnostican con un cáncer de mama metastásico es como un tsunami, arrasa en todos los aspectos de tu vida y la sexualidad es una parte más que también arrastra", ha seguido.

La sexualidad afecta a la intimidad, la autoestima y el autoconcepto de cada paciente. Este documental habla de cáncer, pero también "habla de la vida" y de lo que las pacientes son "más allá de la enfermedad".

"El cáncer no trae nada bueno, pero la vida siempre intenta compensarte y una de esas compensaciones son las personas que te encuentras en este camino que ojalá no las hubieses tenido que conocer nunca", ha afirmado.