Oncóloga insta a normalizar la conversación sobre salud y vida sexual en las consultas de cáncer de mama metastásico

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oncóloga Carmen Hinojo, especialista en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha subrayado la necesidad de "normalizar" la conversación sobre salud y vida sexual en las consultas de cáncer de mama metastásico para "abordar las secuelas de la enfermedad de forma íntegra".

Hinojo ha reconocido que la sexualidad es una asignatura pendiente en las consultas, afirmando que "muchas veces" se evita hablar sobre este asunto por "miedo, vergüenza o inseguridad". La experta ha animado a romper esta barrera y trasladar a las mujeres que "pueden y deben" preguntar a sus especialistas "sin reparos".

La presidenta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), Elisenda Martínez, ha coincidido en la necesidad de "visibilizar" los cambios que se producen en la vida sexual de las pacientes. "Muchas mujeres vivimos los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra vida sexual con culpa, inseguridad y en soledad", ha aseverado tras apuntar que la conversación con los médicos después del diagnóstico suele centrarse en los tratamientos y obviar otros temas más íntimos.

Por su parte, la oncóloga y especialista en sexualidad y cáncer en el Hospital Universitario de León Ana López ha resaltado que integrar este diálogo en la consulta contribuye a cuidar el bienestar, autoestima e identidad de las pacientes, al tiempo que ha reclamado más formación y recursos específicos para que los profesionales sepan abordarlo.

"No se trata de ofrecer todas las respuestas, sino de saber iniciar la conversación, escuchar las preocupaciones de cada mujer, validar sus necesidades y orientarla hacia los profesionales adecuados cuando sea necesario", ha detallado.

DOCUMENTAL 'LA VOZ DE LA INTIMIDAD'

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, que se conmemora este martes 13 de octubre, Pfizer ha ampliado la difusión de 'La Voz de la Intimidad', un documental en el que Pilar Ros y Araceli Domínguez, dos mujeres con cáncer de mama metastásico, comparten su experiencia y explican cómo la enfermedad influye en sus relaciones sexuales y en su vida íntima.

El documental, dirigido por el cineasta Ander Duque, ya se estrenó en 'YouTube' y ahora está disponible en televisiones regionales y plataformas digitales, con el objetivo de acercar esta realidad a un público más amplio y contribuir a normalizar la conversación sobre sexualidad y cáncer de mama.

Desde Pfizer, han expuesto que el aumento de pacientes largas supervivientes, mujeres que conviven de forma continuada durante años con la enfermedad avanzada, plantea nuevos retos asistenciales. En este contexto, han señalado que las secuelas vinculadas a la sexualidad no son un efecto pasajero, sino que tienden a cronificarse en el tiempo, comprometiendo de manera prolongada el deseo, el bienestar físico y la percepción corporal.

"Los avances en la investigación y en el tratamiento del cáncer de mama han transformado la realidad de muchas pacientes. Sin embargo, seguir avanzando significa también atender a las necesidades que van más allá de la esfera clínica y que influyen directamente en su calidad de vida", ha destacado el director médico de Pfizer España, José Chaves.