Oncóloga destaca el deporte como un "tratamiento más" frente al cáncer

Presentación de la XII edición del Reto Pelayo Vida. - PELAYO SEGUROS

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Isabel Echavarría, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ha destacado que el deporte es "un tratamiento más" frente al cáncer.

Así lo ha señalado en la presentación de la XII edición del Reto Pelayo Vida, que llevará a cinco mujeres supervivientes de cáncer a recorrer Senegal durante 17 días para visibilizar el papel de la actividad física y ofrecer esperanza a otras pacientes.

Echavarría ha explicado que es cada vez mayor la evidencia científica que demuestra los beneficios del deporte, tanto por su contribución a la calidad de vida y la tolerancia a los tratamientos como por su posible impacto en el pronóstico de determinados tumores.

En particular, se ha referido a la reducción de la inflamación crónica, la mejora de la tolerancia a la radioterapia y la quimioterapia, y el alivio de algunas de las dificultades asociadas a los tratamientos hormonales del cáncer de mama.

Asimismo, ha apuntado que existe evidencia de una reducción de las recaídas en determinados tumores, como el cáncer de mama o de colon, y ha destacado la importancia de combinar tanto ejercicio de fuerza como de cardio.

XII RETO PELAYO VIDA

Pelayo Seguros, en colaboración con la SEOM, ha presentado el XII Reto Pelayo Vida, que llevará a Vanesa Amigo, Irantzu Pinillos, Noemí Carrasco, Milena Amelibia y Marta García Bodí a recorrer Senegal en una expedición que comenzará el próximo 24 de noviembre y que combinará bicicleta de montaña, kayak y resistencia física y mental para afrontar una expedición desde la costa de Dakar hasta los paisajes tropicales de Casamance, al sur del país.

Seleccionadas entre más de 500 candidatas procedentes de nueve países, las cinco expedicionarias representan diferentes formas de afrontar la enfermedad y recuperar proyectos personales después de los tratamientos. Entre los objetivos de la iniciativa, se busca que ayude a demostrar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para recuperar la confianza, la autonomía y la ilusión después de un diagnóstico oncológico.

"Quiero un soplo de esperanza a mujeres que pasan por un proceso oncológico. Que vean que existe una vida posterior saludable y plena", ha destacado Marta García durante la presentación, poniendo así el foco en la oportunidad que ofrece esta expedición para compartir experiencias personales.

Durante el acto también se ha anunciado que la firma española de moda Mércules contribuirá al Reto Pelayo Vida con la venta de bolsos de mano de piel, con un diseño especial para la iniciativa. En concreto, destinará el 50 por ciento de las ventas de este accesorio realizadas entre el 18 y el 20 de octubre a la Fundación Pelayo, en apoyo a CRIS Contra el Cáncer.