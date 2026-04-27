La OMS pone a prueba la preparación de los países ante una pandemia con un ejercicio de simulación

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a cabo el ejercicio de simulación Polaris II, con el objetivo de poner a prueba la preparación de los países ante una hipotética pandemia causada por una bacteria ficticia y comprobar cómo responderían sus estructuras de personal de emergencia, flujo de información y la coordinación entre Estados y la propia OMS.

Esta iniciativa supone la continuación de Polaris I, celebrada en abril de 2025 y centrada en un virus ficticio. En esta ocasión, el ejercicio reunió los días 22 y 23 de abril a 26 países y territorios, 600 expertos en emergencias sanitarias y más de 25 socios. Cada país participante activó su estructura de coordinación de emergencias y trabajó en condiciones reales.

"El ejercicio Polaris II demostró lo que es posible cuando actuamos juntos. Puso de manifiesto que la cooperación global no es opcional, sino esencial", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha recordado que la coordinación y el trabajo conjunto son precisamente los propósitos del Cuerpo Mundial de Emergencias Sanitarios.

La simulación ha servido para poner en práctica el marco del Cuerpo Mundial de Emergencias Sanitarias (GHEC, por sus siglas en inglés) y el marco nacional de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias, y ha explorado el uso de herramientas con inteligencia artificial (IA) para apoyar la organización y la planificación de la fuerza laboral.

"Al simular la propagación de un patógeno peligroso en condiciones reales, el ejercicio Polaris II nos ayudó a poner en práctica los planes existentes. No basta con tener planes en papel; lo que importa es cómo funcionan en la práctica", ha señalado el director del Departamento de Emergencias de Salud Pública del Ministerio de Salud de Brasil, Edenilo Baltazar Barreira Filho.

El ejercicio también ha permitido practicar la prestación coordinada de conocimientos técnicos y apoyo de emergencia a países por parte de más de 25 agencias y organizaciones de salud nacionales, regionales y mundiales, incluidos los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Médicos Sin Fronteras, el Instituto Robert Koch, UK-Med, UNICEF y redes de emergencia como la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos, la iniciativa de Equipos Médicos de Emergencia, Standby Partners y la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública.

En esta segunda edición, los países y territorios participantes, que abarcan todas las regiones de la OMS, han sido Bangladesh, Brasil, Brunei, Colombia, Egipto, El Salvador, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Kosovo, Libia, Malasia, Nepal, Omán, Paraguay, Filipinas, Qatar, República del Congo, Ruanda, Suriname, Tailandia y Yemen.

El ejercicio Polaris II forma parte de HorizonX, el programa plurianual de ejercicios de simulación de la OMS, con visión de futuro. Proporciona una plataforma fundamental para poner en práctica y aplicar marcos de respuesta ante emergencias en condiciones reales, garantizando que la preparación colectiva no sea un esfuerzo periódico, sino una inversión continua en la seguridad sanitaria mundial.