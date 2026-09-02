La OMS impulsa nuevas medidas para mejorar el tratamiento de niños con enfermedad de células falciformes

Imagen de un niño con enfermedad de células falciformes. - OMS/TAFADZWA UFUMELI

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado un nuevo paquete de directrices y herramientas con el objetivo de mejorar la atención y el tratamiento de niños y adolescentes con enfermedad de células falciformes, así como acelerar el acceso a medicamentos adecuados y asequibles.

"Demasiados niños con enfermedad de células falciformes siguen muriendo o sufriendo complicaciones devastadoras, a pesar de que contamos con tratamientos que pueden ayudarles. Nuestro objetivo es sencillo: garantizar que el lugar donde nace un niño no determine si puede recibir el tratamiento que necesita para sobrevivir y llevar una vida saludable", ha señalado la directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud, Pascale Allotey.

La enfermedad de células falciformes (ECF) contribuyó a un número estimado de 81.100 muertes en niños menores de cinco años en 2021. La OMS trabaja para reducir esta brecha, combinando directrices clínicas actualizadas con nuevos esfuerzos para lograr una mayor disponibilidad de medicamentos de calidad garantizada y adaptados a las necesidades de los niños, especialmente en el África subsahariana, donde se producen casi el 80 por ciento de los casos.

La ECF es el trastorno sanguíneo hereditario más frecuente en el mundo y sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte y discapacidad infantil, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

La mayor carga se concentra en el África subsahariana, aunque la ECF también afecta a poblaciones del Mediterráneo Oriental, el Caribe, Asia Meridional y América Latina, así como, cada vez más, a poblaciones de la diáspora en todo el mundo.

Este trabajo reúne el liderazgo técnico de la OMS en materia de salud infantil y adolescente y enfermedad de células falciformes, desde el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y del Adolescente y Envejecimiento, en estrecha colaboración con el Global Accelerator for Paediatric Formulations (GAP-f), coordinado por el Departamento de Ciencia para la Salud.

"Disponer de un medicamento eficaz no es suficiente si los niños no pueden acceder a él, pagarlo o tomarlo en una presentación diseñada para ellos. Junto con nuestros socios, estamos trabajando para cambiar esta situación en el caso de la enfermedad de células falciformes, empezando por la hidroxiurea, un medicamento que puede prevenir complicaciones graves y salvar vidas", ha afirmado la directora del Departamento de Ciencia para la Salud de la OMS, Meg Doherty.

Según la OMS, a pesar de la disponibilidad de intervenciones eficaces, persisten importantes desigualdades en el acceso al diagnóstico precoz, a una atención integral y a tratamientos modificadores de la enfermedad.

OTRAS MEDIDAS DE LA OMS

En mayo de 2026, la OMS publicó su primera guía normativa que aborda específicamente el diagnóstico, la prevención y el manejo clínico de la enfermedad de células falciformes en niños y adolescentes de 0 a 19 años.

El documento incluye 15 recomendaciones en siete áreas prioritarias, incluida una recomendación firme para el uso de hidroxiurea para todos los niños y adolescentes con anemia de células falciformes de 9 meses a 19 años, independientemente de la gravedad clínica.

Por último, la OMS destaca que la publicación de estos trabajos representa un hito, pero su implementación requerirá una colaboración continua. Así, considera que Gobiernos, fabricantes, organismos reguladores, investigadores, comunidades afectadas y otros socios tienen un papel fundamental para garantizar que las recomendaciones basadas en la evidencia se traduzcan en medicamentos y servicios que lleguen a los niños.

La red GAP-f y la próxima Alianza Mundial OneSCD contribuirán a acelerar la implementación al traducir las directrices de la OMS en acciones coordinadas para mejorar el acceso a la prevención, el tratamiento y la atención de calidad para la enfermedad de células falciformes en países con alta prevalencia.