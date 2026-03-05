La OMS destaca los tratamientos GLP-1 como herramienta clave frente a la obesidad global

Archivo - Imagen de recurso de una persona con obesidad. - IMEO - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha advertido de que la obesidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud a nivel mundial, y ha destacado el potencial de las terapias GLP-1 para abordar esta enfermedad de manera eficaz.

"La medicación por sí sola no revertirá la obesidad, pero puede ayudar como parte de un enfoque integral que incluya una dieta saludable, actividad física regular y el apoyo de profesionales de la salud", ha apuntado Tedros durante una rueda de prensa en el marco del Día Mundial de la Obesidad.

En este contexto, Tedros ha subrayado que investigadores de la OMS han publicado recientemente en la revista 'The Lancet Global Health' un estudio sobre la labor de la Organización para preparar los sistemas de salud de 12 países, con el objetivo de fortalecer los servicios de atención a la obesidad, incluyendo el uso de terapias GLP-1.

"A través del Plan de Aceleración de la OMS para Detener la Obesidad, apoyamos a 34 países, que representan a 1.300 millones de personas, para reducir la prevalencia de la obesidad en todos los grupos de edad en un 5 por ciento", ha indicado.

Tras ello, ha subrayado otras medidas para evitar la obesidad, como la imposición de impuestos a las bebidas azucaradas y la integración de la atención a la obesidad en los sistemas de Atención Primaria. "La OMS insta a los países a ampliar el uso de todas las herramientas para prevenir y tratar la obesidad en todas las edades", ha añadido.

LENACAPAVIR CONTRA EL VIH

Por otra parte, Tedros ha resaltado que lenacapavir, el nuevo medicamento contra el VIH, representa el avance más importante en el abordaje del VIH desde que se aprobaron los primeros antirretrovirales hace casi 40 años. Aunque no es una vacuna, señala que el lenacapavir es la mejor alternativa disponible: "Un antirretroviral de acción prolongada que se administra una vez cada seis meses a personas VIH negativas, pero con riesgo de infección, incluyendo niños".

En los últimos ocho meses, la OMS ha apoyado a nueve países en la distribución de lenacapavir: Esuatini, Kenia, Lesoto, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue. En este contexto, Tedros ha subrayado que en octubre del año pasado, el organismo regulador de Sudáfrica se convirtió en el primero de África en aprobar el lenacapavir y el tercero a nivel mundial.

No obstante, Tedros ha advertido de que uno de los principales desafíos es que la demanda de lenacapavir supera la cantidad que los países solicitan a los donantes. Por ello, la OMS trabaja junto a países, donantes y fabricantes para garantizar que todas las personas en riesgo accedan a esta herramienta revolucionaria.

AVANCES EN INDIA Y SUDÁFRICA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Asimismo, Tedros ha recordado que, en 2018, la OMS lanzó un llamamiento mundial a la acción para eliminar el cáncer de cuello uterino, seguido en 2020 por una estrategia global. Desde entonces, casi 60 países han introducido la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), y actualmente 162 países la incluyen en sus programas nacionales de inmunización.

"Hoy nos enorgullece celebrar que dos países están logrando importantes avances hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino: India y Sudáfrica. La semana pasada, India anunció la mayor campaña de vacunación contra el VPH de la historia, dirigida a casi 12 millones de niñas de 14 años cada año. Mientras en Sudáfrica se ha garantizado que todas las niñas de entre nueve y catorce años reciban la vacuna contra el VPH", ha finalizado Tedros.