La OMS advierte de las barreras para disponer de sangre segura y suficiente en países de bajos ingresos

Archivo - Donación de sangre. - DEIMAGINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que siguen existiendo barreras a la hora de ofrecer sangre segura y en cantidad suficiente para realizar transfusiones sanguíneas, especialmente en países con recursos limitados, cuya situación contrasta con la de aquellos más ricos.

Así se desprende del Informe sobre la situación mundial de la seguridad y disponibilidad de la sangre 2025, que ha publicado la OMS este viernes y en el que se ofrece una evaluación mundial de los sistemas sanguíneos a partir de datos de 168 países, que abarcan el 97 por ciento de la población global.

Para la OMS, la disponibilidad y accesibilidad adecuadas de sangre ocupa un "lugar central" entre los retos a los que se enfrenta la comunidad mundial de bancos de sangre, ya que los avances previstos en los sistemas sanitarios de los países de ingresos bajos y medios conllevarían una mayor demanda de transfusiones sanguíneas, por lo que contar con un suministro de sangre insuficiente puede plantear obstáculos.

Los datos publicados en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este domingo, apuntan que, a lo largo de 2023, se realizaron algo más de 120 millones de donaciones de sangre en todo el mundo. La tasa de donaciones varió de forma significativa entre países y, en concreto, osciló entre 0,4 y 53,0 por cada 1.000 habitantes.

La tasa media de donación de sangre total fue de 28,9 donaciones por cada 1.000 habitantes al año en los países de altos ingresos, 18,2 en los países de ingresos medios-altos, 8,5 en los países de ingresos medios-bajos y 4,5 en los países de bajos ingresos.

BARRERAS RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN Y LEGISLACIÓN

Según recoge el informe, en muchos países con recursos limitados, la insuficiencia del suministro de sangre suele ir acompañada de una financiación inadecuada y de una legislación y regulación más débiles.

Mientras que todos los países europeos informaron de que cuentan con una legislación específica que regula la seguridad y la calidad de la sangre y los productos sanguíneos, en África solo disponen de esta regulación el 53 por ciento de Estados y, en el Pacífico Occidental, el 59 por ciento.

Además, solo el 64 por ciento de los países analizados cuenta con un sistema de inspección periódica y el 62 por ciento con un sistema de licenciamiento emitido por la agencia reguladora nacional u otra entidad, y solo el 40 por ciento de los países indicó que algunos de sus servicios de transfusión sanguínea estaban acreditados.

Por el contrario, explica que aquellos países con sistemas de sangre seguros y eficaces se basan en un cribado riguroso de los factores de transmisión de infecciones por transfusión (ITT), en sistemas de calidad sólidos y en una hemovigilancia exhaustiva. Estos son los aspectos en los que la OMS afirma que debe centrarse la acción futura para lograr cadenas de suministro de sangre seguras y sostenibles.

NECESIDAD DE APOYO FINANCIERO

A raíz de la información recopilada, la OMS ha planteado una serie de medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de sangre suficiente y segura, entre las que destaca la necesidad de mejorar el apoyo financiero sostenible a estos servicios y de establecer legislación específica en aquellos países que careceden de ella.

También ha abogado por reforzar los programas de garantía de calidad para el cribado de infecciones transmisibles por transfusión en las donaciones de sangre e implementar un sistema de calidad integral que abarque todas las etapas de la cadena de recogida y transfusión de sangre.

Asimismo, ha instado a priorizar la seguridad y la eficacia de las transfusiones mediante la gobernanza clínica, los sistemas nacionales de hemovigilancia y los comités hospitalarios de transfusión, además de implementar buenas prácticas en toda la cadena de recogida y transfusión de sangre.

En última instancia, ha destacado la importancia de una recopilación sólida de datos sobre las actividades de los servicios de sangre, la práctica clínica de la transfusión, la seguridad transfusional, las necesidades no cubiertas y la utilización de la sangre, con el objetivo de sentar las bases para un enfoque basado en la evidencia en el suministro de productos sanguíneos seguros y la medicina transfusional en el futuro.

"Lograr la suficiencia, la seguridad, la accesibilidad y la equidad requerirá un compromiso sostenido, un seguimiento riguroso y una acción coordinada tanto a nivel nacional como mundial", sostiene el director de Políticas y Normas sobre Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS, Deusdedit Mubangizi, en la introducción del informe.