La OMC pone en marcha un nuevo programa de apoyo psicológico para los médicos de Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la OMC. - OMC - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha puesto en marcha, en colaboración con el Colegio de Médicos de Ceuta, el programa 'Tu Fundación T-Escucha', un canal de escucha activa, orientación psicológica y apoyo profesional dirigido a los médicos de la ciudad autónoma ante la "extraordinaria tensión" que afrontan como consecuencia de la crisis migratoria.

En este contexto, la OMC denuncia la "elevada presión" sobre los médicos de Ceuta. "Una cosa es afrontar una emergencia puntual con un esfuerzo extraordinario y otra muy distinta convertir ese sobreesfuerzo en el mecanismo habitual para mantener el sistema sanitario", ha indicado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

Por ello, a través de su Fundación para la Protección Social (FPSOMC), ha querido materializar su apoyo a los profesionales médicos de Ceuta con 'Tu Fundación T-Escucha', una iniciativa que ofrece una respuesta concreta ante situaciones de malestar emocional, estrés sostenido o desgaste profesional de los médicos ceutíes.

"Lo peor no es la enorme sobrecarga de trabajo, lo peor es sentirse abandonados por la Administración. Sentimos indignación, impotencia, frustración, Eso quema a cualquiera", ha asegurado el presidente del Colegio de Ceuta, Enrique Roviralta.

El programa contempla fundamentalmente apoyo emocional y psicológico especializado, con carácter estrictamente confidencial, además de acompañamiento y otras herramientas dirigidas a prevenir que el malestar derivado de una situación excepcional termine cronificándose. La propuesta persigue precisamente prevenir, detectar y atender los problemas de salud mental vinculados al ejercicio profesional.

Según la OMC, esta iniciativa nace con el objetivo de trasladar a los médicos de Ceuta un mensaje de cercanía y apoyo, transformando el apoyo institucional en una respuesta coordinada que combina escucha activa, apoyo emocional, atención social y protección profesional.

En este contexto, la FPSOMC subraya que pone a disposición de los profesionales un canal confidencial de apoyo emocional y orientación psicológica, que permitirá solicitar ayuda de forma sencilla y directa. El acceso al programa se llevará a cabo través de WhatsApp y un breve formulario de solicitud, como parte del funcionamiento telemático previsto para el servicio. Toda la información disponible está en la web de la Fundación y en el Colegio de Ceuta.

'Tu Fundación T-Escucha' incluye entrevistas voluntarias para favorecer la detección precoz de situaciones de riesgo emocional. En el ámbito asistencial, contempla consulta psicológica telemática, una primera valoración en menos de 72 horas y hasta seis sesiones iniciales financiadas.