La OMC lamenta no poder recetar "de forma equitativa" fármacos "capaces de modificar" la esteatosis hepática metabólica

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador senior del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) de Santander, el doctor Javier Crespo, ha mostrado su pesar por no poder recetar "de forma equitativa" fármacos "que son capaces de modificar la historia natural" de la esteatosis hepática metabólica, lo que se ha recogido en la 'Declaración OMC 2026 sobre innovación y equidad en el abordaje del hígado metabólico'.

Estos medicamentos representan un "avance disruptivo ", ha sostenido Crespo en la clausura de la jornada 'Innovación y equidad en el abordaje de la esteatosis hepática metabólica', en la que ha actuado como coordinador científico, bajo la organización de la Organización Médica Colegial (OMC). "Ya los tenemos al alcance de la mano", ha explicado, para lamentar, luego, que "solo están al alcance de aquellas personas que tienen una economía suficiente".

Así, con motivo de este encuentro celebrado en la sede colegial, en Madrid, y de la conmemoración, este miércoles, 4 de mayo, del Día Mundial de la Obesidad, este facultativo ha insistido en que la financiación de estos fármacos es "una necesidad ética", ya que "pueden mejorar la salud de las personas que ya tienen una salud deteriorada".

Precisamente en relación con esta jornada, la citada Declaración tiene entre sus objetivos los de promover estrategias nacionales de detección y tratamiento de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), fomentar la equidad territorial y social en el acceso a terapias e impulsar un modelo CaHeReMe (Cardio-Hepato-Reno-Metabólico) integrado.

La esteatosis hepática metabólica "es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado" porque "se desarrolla en mucho tiempo", ha manifestado Crespo, que ha añadido que es la patología hepática "más frecuente en este momento", así como "la causa más frecuente de mortalidad en los hospitales cuando actúa como una comorbilidad, que es muy frecuente".

INFRADIAGNÓSTICO

Además, el coordinador científico de este evento, que ha destacado que es "extraordinariamente frecuente" la "pérdida de horas de trabajo" por esta causa, ha señalado que la misma "se inserta dentro de otras enfermedades inflamatorias crónicas de bajo grado", como "obesidad y diabetes", siendo "un problema de salud pública". Por ello, existe una "necesidad muy importante" de "diagnosticar adecuadamente, de no mantener infradiagnósticos, de estratificar adecuadamente a estos pacientes", ha asegurado.

"Es una enfermedad que tiene una connotación social, cultural, económica y educativa extraordinariamente importante", ha proseguido Crespo, que ha agregado que "el paciente debe estar en el centro de la atención", de igual modo que "en ese centro tiene que estar la 'H'", en referencia al "hígado", ya que "con frecuencia está silenciada".

Este hepatólogo ha destacado la importancia del 'Plan Nacional de Salud Hepática: Reto 2032', promovido por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), "que es una estrategia de salud pública que no va a beneficiar al hígado, va a beneficiar a toda la salud metabólica", algo que "es posible". Junto a ello, ha puesto en valor "el hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoye esta enfermedad hepática".

Por último, Crespo ha recordado que los pacientes son "la clave", al tiempo que ha afirmado que el objetivo es "cambiar una enfermedad que es posible cambiar porque depende de factores exógenos". "El estigma irá disminuyendo porque el estigma es algo que se agota cuando la enfermedad se cura", ha declarado, para concluir afirmando que esta patología no es "culpa" del paciente, sino que es "culpa de muchos determinantes", de los cuales algunos se conocen y otros muchos no.