La OMC demanda el reconocimiento expreso de la prescripción como acto médico en la reforma de la LOPS

Archivo - Una doctora y un doctor. - BYRYO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha demandado en sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) el reconocimiento expreso de la prescripción como acto médico, a fin de garantizar la seguridad del paciente y delimitar competencias.

La OMC ha informado en un comunicado de las alegaciones que ha presentado a la consulta pública previa iniciada por el Ministerio de Sanidad para la reforma de esta normativa. Con un total de nueve propuestas, la entidad busca que la nueva ley incluya una delimitación competencial "nítida" y refuerce al médico como "eje" del sistema sanitario.

En este sentido, la OMC ha reclamado que la norma recoja el liderazgo médico en equipos multidisciplinares, algo que justifica por la formación y responsabilidad de estos profesionales. En este punto, ha subrayado que "cualquier intento de sustituir la responsabilidad clínica por fórmulas organizativas imprecisas supone un riesgo inasumible para la salud pública".

"El liderazgo clínico no es una cuestión de jerarquías ni corporativismos, sino la necesidad de alinear responsabilidad jurídica y competencia profesional", ha señalado advirtiendo de que, en la actualidad, las funciones profesionales son ambiguas, lo que genera "zonas grises" que "diluyen" responsabilidades.

Asimismo, pide "coherencia" entre la formación sanitaria y el ejercicio profesional, para lo que incide en un refuerzo del sistema MIR, los mecanismos de acreditación y la formación especializada y continua como un "deber de impacto real" en la acreditación, la carrera profesional y la calidad asistencial.

"NORMATIVA VERTEBRADORA" PARA UN MOMENTO "CRÍTICO"

Para la OMC, la reforma de la LOPS llega en un momento "crítico" marcado por la transformación digital o la inteligencia artificial (IA), por lo que es necesario una "normativa vertebradora" que alinee la formación con los nuevos modelos de ejercicio profesional, garantizando la coherencia tanto del sector público como el privado.

Asimismo, la organización ha instado a que la ley se armonice estrictamente con el Estatuto Marco y las directrices de la Unión Europea y se eviten disonancias que debiliten la robustez del sistema sanitario español.

"Estamos ante una oportunidad histórica para fortalecer nuestro sistema sanitario. Respetar las competencias profesionales y blindar el derecho a la salud de los ciudadanos con una regulación clara y coherente es la forma de garantizar un modelo de calidad para el futuro", ha destacado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

La OMC ha reafirmado su compromiso con la excelencia asistencial y ha puesto su conocimiento técnico a disposición de las instituciones, con el objetivo de que la reforma de la LOPS responda "al interés general y la protección de la calidad asistencial de la ciudadanía".