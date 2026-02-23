La OMC asegura que se ha ofrecido una asistencia sanitaria segura y de calidad durante la huelga médica

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha asegurado este lunes que se ha ofrecido una asistencia sanitaria segura y de calidad en todas las urgencias y emergencias durante la huelga de médicos de la semana pasada, gracias al "cumplimiento riguroso" de los servicios mínimos y al "compromiso ético y profesional" de los profesionales.

A través de un comunicado, la OMC ha afirmado que la asistencia sanitaria y la seguridad clínica "han estado y estarán" siempre garantizadas durante las jornadas de huelga médica, como la que se desarrolló entre el lunes y el viernes de la anterior semana.

Según ha detallado, se han asegurado, de manera prioritaria, las urgencias médicas y quirúrgicas, la atención a pacientes en situación crítica, los tratamientos oncológicos, la diálisis y todos aquellos procedimientos y terapias que no admiten demora.

"La profesión médica ha demostrado, una vez más, que su prioridad absoluta es la salud y la seguridad de los pacientes. Incluso en contextos de movilización, los médicos de España velan por que ninguna urgencia, emergencia o tratamiento esencial quede desatendido", ha subrayado la OMC.

Desde la Organización Médica Colegial, han explicado que esta huelga busca defender unas condiciones profesionales adecuadas, con el fin último de garantizar la mejor atención sanitaria posible y proteger la calidad del sistema de salud que recibe la población.

La OMC ha querido agradecer la comprensión de la ciudadanía y ha reafirmado su compromiso permanente con una asistencia sanitaria segura, equitativa y de calidad.