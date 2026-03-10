La OMC asegura que la cobertura a inmigrantes irregulares no altera la labor de los médicos: "Siempre atendemos a todos"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de OMC, Tomás Cobo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha asegurado que la aprobación del real decreto que restablece la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular no altera la labor de los médicos, ya que estos siempre han atendido a los pacientes "vengan de donde vengan".

"Tenemos un modelo universal, público y gratuito, por lo que los médicos siempre atendemos a los más frágiles, vengan de donde vengan", ha explicado Cobo en unas declaraciones a Europa Press.

En este contexto, ha subrayado que, con la aprobación del Gobierno, la profesión médica "entra y sale poco", porque "en ningún caso ningún profesional médico va a dejar a nadie en la puerta de Urgencias sin ser atendido". "Esto no ocurre en nuestro país", ha añadido Cobo.

Así, ha recalcado que la labor de los médicos es atender a todos los pacientes, no obstante ha recordado que "la gestión corresponde a los gestores". En este sentido, ha señalado que devolver las garantías que el modelo sanitario ya establece es positivo para "dejarlo bien claro". "Por ello, no deja de ser una noticia que esperamos dentro de este modelo", ha detallado.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, con lo que busca reforzar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) eliminando barreras administrativas.