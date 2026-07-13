Olympia Quirónsalud realiza la primera cirugía de prótesis de cadera ambulatoria - OLYMPIA QUIRÓNSALUD

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro médico-quirúrgico Olympia Quirónsalud ha realizado con éxito la primera cirugía de prótesis de cadera ambulatoria, que se ha traducido en el reemplazo total y que ha sido llevada a cabo por el cirujano y traumatólogo deportivo especialista en rodilla, cadera y hombro, el doctor Eulogio Martín Buenadicha.

Esta intervención ha sido ejecutada sobre un persona de 68 años y expiloto, que presentaba una artrosis bilateral de cadera de larga evolución, con cerca de ocho años de síntomas limitantes que afectaban a su calidad de vida. No obstante, este paciente "mantenía un excelente estado físico general, sin patologías relevantes asociadas, y contaba con un sólido apoyo familiar, factores fundamentales para el éxito de este tipo de procedimientos", han explicado desde este centro.

En cuanto a la intervención en sí, que ha sido liderada por este miembro del equipo de Olympia Quirónsalud liderado por el doctor Manuel Leyes, el propio Martín Buenadicha ha explicado que se llevó a cabo el pasado 8 de junio "y se desarrolló exactamente según lo previsto". "Gracias a una cuidadosa selección del paciente, una técnica quirúrgica precisa y un protocolo de recuperación acelerada, el resultado cumplió todos los objetivos marcados por el equipo médico", ha expresado.

"Desde la primera consulta, tuve claro que se trataba de un candidato ideal para una cirugía de reemplazo de cadera en régimen ambulatorio", ha continuado, para añadir que "su equilibrio emocional, su preparación física y el entorno familiar que le acompañaba permitían plantear un proceso quirúrgico orientado a una recuperación rápida y segura".

PLANIFICACIÓN

Así, la planificación comenzó con una primera valoración clínica y continuó con una segunda consulta multidisciplinar en la que participaron el especialista en Anestesiología, el doctor Javier Rubio de Molina, y el fisioterapeuta del equipo, Fernando Reyes. Este enfoque coordinado permitió diseñar un plan personalizado para optimizar cada fase del proceso, desde la preparación preoperatoria hasta la movilización precoz y la recuperación funcional.

"Este primer caso supone un importante hito para Olympia Quirónsalud consolidando su apuesta por modelos asistenciales innovadores centrados en el paciente, donde la cirugía ambulatoria de prótesis de cadera se convierte en una alternativa segura y eficaz para perfiles adecuadamente seleccionados", ha puesto de manifiesto Martín Buenadicha.