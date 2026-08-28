Ojo seco: visita al oftalmólogo en septiembre para revisar posibles problemas oculares estivales

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con síntomas de ojo seco. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de OftalDex, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus, Carlos Barnés, ha recomendado realizar un chequeo completo de la vista en septiembre para detectar y tratar posibles daños estivales, como el ojo seco, y comenzar la nueva temporada con una óptima salud visual.

Según ha explicado, durante los meses de verano, factores como el cloro de las piscinas, la radiación solar y la arena de la playa actúan como agresores directos sobre la superficie del ojo, alterando la película lagrimal y favoreciendo la aparición de irritaciones continuadas.

Como consecuencia de esta exposición prolongada, un elevado número de pacientes acude a las consultas oftalmológicas en septiembre presentando cuadros de ojos rojos, escozor o la incómoda sensación de tener arenilla en el ojo. Son los principales signos del ojo seco.

El regreso al entorno laboral y académico intensifica estos síntomas. La exposición habitual de unas ocho horas diarias ante pantallas, combinada con el uso de climatización y aire acondicionado en espacios cerrados, agrava notablemente la sequedad previa.

Al fijar la vista en dispositivos digitales, la frecuencia del parpadeo disminuye hasta en un 60 por ciento, lo que reduce la lubricación natural del ojo y genera el escenario propicio para el desarrollo o empeoramiento del síndrome de ojo seco.

A diferencia de otras patologías, el ojo seco no suele manifestarse con un dolor agudo. Sus señales de alerta consisten en pequeñas molestias cotidianas -como visión ligeramente borrosa, picor o pesadez- que muchos pacientes llegan a normalizar de forma errónea.

"Una detección temprana es fundamental. Realizar una revisión oftalmológica a tiempo permite diagnosticar y pautar el tratamiento adecuado para frenar el avance de la sequedad ocular antes de que se transforme en un problema crónico que afecte a la calidad de vida", ha señalado Barnés.

DATOS DE OJO SECO EN ESPAÑA

Los datos epidemiológicos del estudio nacional 'PrevEOS', el primer estudio poblacional sobre la prevalencia del ojo seco en España llevado a cabo en 2025, aportan cifras concretas para contextualizar la afección y su impacto social.

Uno de cada cinco adultos lo padece, lo que significa que afecta al 20 por ciento de la población adulta en España, alrededor de 8 millones de personas.

Asimismo, solo un 12,3 por ciento de los españoles cuenta con un diagnóstico clínico formal. Un 70 por ciento de las personas con esta afección desconoce que la padece o no ha acudido nunca a un especialista.

Tradicionalmente era más frecuente a partir de los 40 años, pero actualmente 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 30 años en España presentan síntomas de ojo seco debido al uso intensivo de pantallas y dispositivos móviles. En este grupo de edad, el infradiagnóstico roza el 90 por ciento.

Por último, afecta el doble de mujeres que de hombres, e impacta en más del 21 por ciento de la población femenina adulta.