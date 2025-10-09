Oftalmólogos instan a las administraciones a reforzar las políticas de salud visual hacia la equidad

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) ha instado este jueves a las administraciones a reforzar las políticas de salud visual para garantizar una atención ocular "accesible, disponible y asequible para todos, en todas partes", en el marco del Día Mundial de la Visión.

"La visión es esencial para nuestra autonomía, bienestar y desarrollo social. Garantizar que todas las personas tengan acceso a revisiones periódicas y a los tratamientos adecuados no es solo un reto sanitario, sino también una cuestión de equidad y justicia social", ha señalado el presidente de la SEO, José Manuel Benítez del Castillo.

Según ha detallado la SEO atendiendo a datos de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), más de mil millones de personas en el mundo carecen aún de acceso a los servicios y tratamientos visuales que necesitan.

En el caso de España, aunque el acceso al oftalmólogo está garantizado dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), la SEO ha apuntado que persisten desigualdades territoriales y dificultades para que colectivos vulnerables, personas mayores o población de zonas rurales acudan con regularidad a revisiones.

La sociedad científica ha recordado que casi todas las personas padecerán algún problema de salud ocular a lo largo de su vida y que el diagnóstico precoz es clave para evitar complicaciones graves. En este punto, se ha referido a enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética o la ambliopía en la infancia.

Con motivo de este Día Mundial de la Visión, la SEO ha puesto a disposición de la sociedad una campaña en su página web, redes sociales y medios digitales para concienciar a la ciudadanía, bajo el lema 'La visión es un derecho: Salud ocular accesible, disponible y asequible para todos'.

Asimismo, los oftalmólogos que forman parte de la sociedad han hecho hincapié en la importancia de acudir a revisiones oftalmológicas periódicamente y no esperar a que se desencadene una urgencia para buscar atención. En esta línea, han recordado que el médico oftalmólogo es el único profesional capacitado para diagnosticar y tratar las enfermedades de los ojos.