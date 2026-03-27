Oftalmóloga destaca que hay que realizar un estudio "exhaustivo" antes de colocar las lentes intraoculares

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lentes intraoculares pueden ser beneficiosas en casos en los que la cirugía mediante láser no está indicada, pero siempre después de realizar un "estudio exhaustivo" y de personalizar el tratamiento para cada caso completo, según la especialista en Oftalmología del Hospital Quirónsalud Vitoria, Evangelina Grillo.

Estas lentes se pueden emplear en pacientes que cuentan con altas graduaciones o cuando la córnea no permite una corrección mediante láser, ya que permiten corregir la graduación sin modificar la córnea.

"Se trata de una prótesis que permite corregir la visión según el perfil de cada persona. Algunas lentes se colocan delante del cristalino y otras lo sustituyen, dependiendo de factores como la edad o las necesidades visuales del paciente", ha explicado la especialista.

Dependiendo del problema visual del paciente, se pueden emplear lentes fáquicas (que se implantan sin retirar el cristalino) o lentes que sustituyen el cristalino cuando ha perdido su función.

En este sentido, el desarrollo de este tipo de lentes ha ampliado las opciones de tratamiento en cirugía refractiva, y se pueden indicar en pacientes con altas graduaciones o en aquellos casos en los que la córnea no reúne las condiciones adecuadas para realizar un procedimiento con láser.

"Antes había pacientes que no podían beneficiarse de la cirugía láser y tampoco tenían alternativas comparables. La evolución de estas lentes ha permitido ampliar las opciones disponibles", ha señalado la doctora Grillo. Asimismo, ha asegurado que son una opción para pacientes que buscan reducir su dependencia de gafas o lentillas y mejorar su calidad de vida.

PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Aun así, los especialistas han insistido en que no todos los pacientes son candidatos a este tipo de intervención. Para evitar generar expectativas que no se ajustan a la realidad, han insistido en que es "fundamental" personalizar la técnica según el paciente, su edad, sus necesidades visuales y su momento vital.

En este sentido, la evaluación oftalmológica previa permite determinar la opción "más adecuada" en cada caso y planificar el tratamiento teniendo en cuenta tanto los beneficios como las posibles limitaciones.

"Todas las técnicas tienen ventajas e inconvenientes, y es importante elegir el momento adecuado para cada caso, de manera que los beneficios superen claramente a los posibles riesgos", ha concluido