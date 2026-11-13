Oftalmóloga aconseja a personas con diabetes someterse a examen periódico del fondo del ojo para retinopatía diabética

Experto afirma que los fármacos para control glucémico y pérdida de peso pueden desencadenar alteraciones oculares - OFTALDEX

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Unidad de Retina de Baviera, Marta S. Figueroa, ha recomendado a las personas con diabetes que acudan a revisiones oftalmológicas periódicas para someterse a una exploración del fondo del ojo que permita detectar la retinopatía diabética de forma precoz, antes de que aparezcan síntomas.

"La diabetes puede provocar cambios en los vasos sanguíneos de la retina incluso antes de que aparezcan alteraciones en la visión. Por eso, la exploración del fondo de ojo es una herramienta fundamental para identificar estos cambios a tiempo y realizar un seguimiento adecuado", ha explicado en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado.

En España, cerca de cinco millones de personas tienen diabetes y más de un tercio no están diagnosticadas, según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes. Esta enfermedad puede afectar a distintos órganos, entre ellos los ojos, y la retinopatía diabética es una de las consecuencias más habituales sobre la salud visual.

La retinopatía diabética aparece cuando el exceso mantenido de glucosa en sangre daña los pequeños vasos que nutren la retina. Esos vasos pueden obstruirse, dejando zonas sin riego, o volverse permeables y provocar pequeñas hemorragias y acumulación de líquido, sin producir síntomas en fases iniciales.

El riesgo de sufrir esta afección aumenta con el paso de los años y puede producirse tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el caso de la primera, alrededor de la mitad de los pacientes la presenta a los 10 años de evolución y hasta el 90 por ciento a los 30 años.

A medida que avanza, la retinopatía diabética puede generar visión borrosa o fluctuante, manchas o zonas oscuras en el campo visual, dificultad para distinguir colores o la percepción de objetos deformados, que deben percibirse como una señal de alerta para acudir al oftalmólogo.

Sin embargo, la doctora Figueroa ha subrayado que no se debe esperar a uno de estos síntomas para consultar con un especialista, sino que lo ideal es que las personas con diabetes acudan a revisiones periódicas, en las que poder detectar posibles lesiones en fases iniciales y actuar para evitar que la enfermedad avance.

EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN

Según ha detallado, la revisión para detectar la posible presencia de retinopatía diabética consiste en una exploración del fondo de ojo con dilatación de la pupila, junto con pruebas como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o la angiografía para valorar el estado de la retina y sus vasos sanguíneos.

"Se recomienda una primera exploración en el momento del diagnóstico en la diabetes tipo 2, y a los cinco años del diagnóstico en la tipo 1. Si el fondo de ojo es normal o la retinopatía es leve, suele bastar con una revisión al año. En fases moderadas se aconseja cada seis meses, y cada cuatro si hay lesiones", ha precisado.

Con todo, ha enfatizado que la mejor protección de la retina consiste en mantener un buen control de la diabetes. Esto incluye vigilar los niveles de glucosa, la tensión arterial y el colesterol, además de seguir hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física regular y evitar el tabaco.

Asimismo, ha instado a prestar especial atención en caso de embarazo o enfermedad renal, ya que pueden favorecer la progresión de las lesiones en la retina y exigen un seguimiento más estrecho.

TRATAMIENTO

Cuando la retinopatía progresa, existen diferentes tratamientos para frenar su evolución y preservar la visión, desde las inyecciones intraoculares y el láser hasta la cirugía en los casos más avanzados. Según ha comentado la especialista, la elección depende del grado de afectación y de las complicaciones que presente cada paciente.

Figueroa ha insistido en que, en todos los casos, la detección temprana facilita una intervención más eficaz, en línea con el lema del Día Mundial, 'Actuar pronto frente a la diabetes'. "Actualmente disponemos de diferentes alternativas terapéuticas que permiten tratar la retinopatía diabética y controlar su evolución, pero la detección precoz para intentar reducir el riesgo de complicaciones y de perdida visual sigue siendo la estrategia más importante", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de la coordinación entre los distintos especialistas que atienden a las personas con diabetes, y especialmente entre el médico de familia, el endocrinólogo y el oftalmólogo, con el objetivo de contar con una visión global del paciente y ofrecer una atención óptima.