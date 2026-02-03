Odontopediatra aconseja acudir "cuanto antes" a consulta ante cualquier golpe que afecte a un diente

Archivo - Dientes de leche. - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La odontopediatra Alejandra Hernández Guevara, de Ruber Internacional Centro Médico Habana, ha aconsejado que se acuda "cuanto antes" a consulta cuando un niño se dé un golpe que afecte a un diente, ya sea de leche o permanente, pues esto puede marcar la diferencia entre conservarlo o sufrir secuelas a largo plazo.

Hernández ha advertido que el daño que se produce después de un traumatismo dental no siempre es visible. "Una pequeña fractura puede ocultar lesiones en el hueso o afectar a dientes que todavía se están formando", ha aseverado.

En este sentido, la especialista ha subrayado que los golpes en dientes de leche no deben ignorarse, ya que son los dientes que guían la erupción de los definitivos y protegen su desarrollo. Si el diente de leche se pierde en un traumatismo, no suele recolocarse, pero sí se valora la colocación de mantenedores de espacio para evitar futuros problemas de alineación.

En el caso de un diente permanente que se ha salido por completo, Hernández ha subrayado que el tiempo es determinante para un mejor pronóstico y mayores probabilidades de conservar el diente.

Al hilo, ha recordado que el diente debe cogerse siempre por la corona, enjuagarse suavemente con agua y conservarse en leche o saliva hasta llegar a la consulta.

Asimismo, ha advertido sobre la relación entre actividades deportivas y traumatismos dentales en niños, pues se estima que hasta el 30 o 40 por ciento de estas lesiones se producen durante la práctica de ejercicio, sobre todo en deportes de contacto, patinaje, ciclismo o fútbol.

Como medida de prevención, ha aconsejado el uso de protectores bucales personalizados, que reduce el riesgo de fracturas y pérdidas dentales. Además, ha recomendado supervisión adulta, uso de casco y fomentar juegos seguros adaptados a la edad del niño.