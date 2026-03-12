Odontólogos alertan de que el 80% de las caries en niños de 5-6 años no se llegan a tratar

Archivo - Dientes de leche. - ISTOCK - Archivo

El 80 por ciento de las caries permanecen sin tratar en la población infantil, en niños de 5 o 6 años, situación que genera consecuencias a largo plazo, según la presidenta del Colegio de Dentistas de Lugo, María Núñez.

El Consejo General de Dentistas (CGD) ha presentado en Expodental el libro 'La salud oral en España: análisis de un cuarto de siglo (2000-2025)' para "revelar los últimos avances" desde el año 2000 hasta hoy. En esta presentación, se ha recalcado que la situación de la salud oral en población infantil "apenas ha mejorado" en los últimos veinticinco años. De hecho, un tercio de los menores presenta caries en dentición temporal, cifra que no ha variado en todo este periodo.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, ha asegurado que la presencia de caries activas en dientes temporales "aumenta el riesgo de desarrollar caries en la dentición permanente". Además, ha sostenido que los niños de "nivel socioeconómico bajo" duplican la prevalencia de caries respecto a los de nivel alto.

En este sentido, el Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios en Salud Bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha incorporado medidas preventivas a partir del primer año de vida, pero han advertido de que los recursos disponibles "difícilmente" podrán alcanzar a todos los menores.

EN LA ADOLESCENCIA

En cambio, en menores de entre 12 y 15 años, se ha visto una evolución positiva desde el año 2000. La prevalencia de caries se ha reducido en un 35 por ciento, el número de dientes afectados casi se ha reducido a la mitad y los tratamientos restauradores han aumentado del 53 al 70 por ciento.

Sin embargo, uno de cada dos presenta gingivitis o sarro, lo que evidencia "la necesidad de reforzar los hábitos de higiene oral". Estas mejoras se deben a los programas públicos de atención dental infantil (PADIs), aunque en este sentido existan "grandes desigualdades" entre las Comunidades Autónomas. El porcentaje de utilización de los PADIs en comunidades como País Vasco o Navarra alcanza entre el 70 y 75 por ciento, mientras que en otras comunidades solo roza el 30 por ciento.

"Es evidente que deben realizarse más y mejores esfuerzos por parte de las administraciones públicas para estimular que los adolescentes puedan beneficiarse de estos programas públicos", ha señalado Castro.

La caries en adultos jóvenes, de entre 35 y 44 años, sigue siendo "prácticamente universal" por su carácter acumulativo, aunque se ha observado una moderada reducción del número de dientes afectados, que actualmente se sitúa entorno a los 7. Los servicios odontológicos, en estas edades, han visto un incremento del 49 al 66 por ciento en las restauraciones. Aun así, 3 de cada 10 personas en estas edades presentan periodontitis moderada o severa, por lo que los odontógos recomiendan "reforzar la prevención", especialmente en embarazadas y personas con patologías sistémicas.

EN PERSONAS MAYORES

La salud oral en los adultos mayores, de entre 65 y 74 años, ha experimentado un cambio "profundo" en los últimos 25 años. Los datos demuestran un avance en la conservación de la dentición natural: el edentulismo o pérdida total de los dientes, ha caído drásticamente del 24 por ciento al 7 por ciento actual. Sin embargo, este progreso convive con una "realidad asistencial preocupante", ya que el 75 por ciento de las lesiones de caries en este grupo de población sigue sin recibir tratamiento y 6 de cada 10 adultos mayores padecen enfermedad periodontal en estadios moderados o severos.

El acceso a la atención odontológica en esas edades sigue siendo el obstáculo "más importante" para la conservación de los dientes, por lo que las personas con menor nivel social tienen más probabilidades de "carecer de una dentición funcional". "En esta franja de edad también se aprecia un claro gradiente social, pues los mayores con nivel socioeconómico más bajo presentan una peor salud oral", ha detallado Núñez.

"Tal y como dice la Organización MUndial de la Salud (OMS), no hay salud sin salud bucodental. Por ello, desde el Consejo General de Dentistas hemos apoyado incluir en el Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios de Salud Bucodental a los adultos mayores de escasos recursos", ha argumentado Núñez.

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE EN ADULTOS MAYORES

De los 68 millones de euros que se dedican a la salud oral, solo el 10 por ciento irá destinado a estas personas mayores. Esto supone menos de 7 millones de euros para unos 9-10 millones de personas, por lo que desde el Consejo General de Dentistas han defendido que esta situación es "absolutamente insuficiente" para poder abordar las necesidades acumuladas en salud bucodental de los adultos mayores".

"Si bien el Plan es algo que veníamos demandando desde hace años, este requiere de una evaluación transparente y clara de las acciones emprendidas y de los objetivos de salud que se pretenden alcanzar. Pero la realidad es que carece de un riguroso análisis de recursos, tanto humanos como económicos", ha recalcado Castro.

Asimismo, ha incidido en que los 1.400 dentistas del sector público son "insuficientes" para las ambiciones del Plan y cubrir la atención bucodental a demanda, y que los 68 millones de euros anuales "distan mucho" de ser suficientes para cumplir con los objetivos de un 70 por ciento de cobertura en los grupos prioritarios.

El Gobierno ha ampliado la cartera de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), destacando la incorporación progresiva de personas mayores de 65 años y la consolidación de la atención a menores (0-14 años), embarazadas, personas con discapacidad y pacientes oncológicos.