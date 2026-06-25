Qué ocurre cuando la diabetes aparece después del trasplante: un riesgo que controlar

Archivo - Control del nivel de glucemia en un paciente de diabetes con un glucómetro. - SIMPSON33/ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas que han recibido un trasplante de órgano y que desarrollan o ya padecen diabetes tienen mayor probabilidad de morir que aquellas que no la padecen, según un análisis exhaustivo de receptores de trasplantes de órganos sólidos, de la Universidad de Chicago (Estados Unidos).

El trabajo se presenta en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago (Estados Unidos).

La diabetes es una enfermedad crónica común que afecta a unos 830 millones de personas en todo el mundo. Los receptores de trasplantes de órganos tienen un mayor riesgo de desarrollar y agravar la diabetes, lo que puede afectar tanto su esperanza de vida como el éxito del trasplante.

"Estudiamos cómo la diabetes afecta la longevidad en personas después de un trasplante de órgano sólido y encontramos que tanto la diabetes preexistente como la de nueva aparición aumentan el riesgo de mortalidad", expone Mishal Ali, investigador principal del estudio de la Universidad de Chicago.

"Hasta ahora, la magnitud del impacto de la diabetes en la supervivencia no se había comparado directamente entre los principales trasplantes de órganos. Esta investigación ayuda a cuantificar el impacto de la diabetes en los diferentes tipos de trasplantes de órganos", señalan.

Los investigadores estudiaron a más de 800.000 estadounidenses que recibieron un trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas o intestino entre 2003 y 2021. Compararon dos grupos: personas que ya tenían diabetes al recibir el nuevo órgano y personas que desarrollaron diabetes por primera vez después de la cirugía.

MAYOR PROBABILIDAD DE MORIR QUE LOS RECEPTORES SIN DIABETES

Descubrieron que ambos grupos tenían mayor probabilidad de morir que los receptores sin diabetes. Para las personas que recibieron un nuevo hígado o corazón, la diabetes de reciente aparición era casi tan peligrosa como haber tenido diabetes durante años. Para las personas que recibieron un nuevo riñón, seguía siendo peligroso, pero algo menos que tener diabetes desde el principio. La asociación entre el diagnóstico de diabetes y el tipo de insuficiencia orgánica varió casi siete veces según el tipo de órgano.

En el grupo de receptores que ya tenían diabetes, los receptores de riñón tuvieron el mayor riesgo con diferencia. Los receptores de corazón e hígado tuvieron un menor aumento del riesgo en comparación con los de riñón. Los receptores de pulmón tuvieron el menor aumento del riesgo. La diferencia fue pequeña al cabo de un año, alrededor de una o dos muertes más por cada 100 pacientes para riñón, hígado y corazón, y casi ninguna diferencia para los receptores de pulmón. Esto cambió con el tiempo: a los 10 años del trasplante, casi 24 de cada 100 receptores de riñón con diabetes habían fallecido.

Entre los receptores que desarrollaron diabetes después de la cirugía, los receptores de riñón y corazón presentaban el mayor riesgo de muerte. Los receptores de hígado experimentaron un aumento ligeramente menor, y los receptores de pulmón, el menor.

"Los proveedores de trasplantes deben monitorear de cerca la diabetes actual y de nueva aparición. Debido al efecto diferencial de la diabetes en los receptores según el tipo de órgano, la prevención y el manejo deberán ser personalizados", concluye el trabajo.