La OCU cifra en más de 1.300 euros al año los gastos en productos y servicios sanitarios de las familias españolas

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que cada familia gastó de media 1.351 euros en el último año, incluyendo tanto los desembolsos en productos y servicios sanitarios -gafas, medicamentos, fisioterapia, etc- como el coste del seguro de salud privado, que pagan un 48 por ciento de los españoles, con un importe medio de 765 euros por hogar.

Los medicamentos siguen siendo el gasto más habitual: Suponen 222 euros entre quienes adquirieron fármacos con receta (90% de los encuestados) y 175 euros entre los que compraron sin receta (77%). Aunque la partida más cara sigue siendo el dentista, ya que la mitad de las familias tuvo gastos odontológicos en el último año, con un desembolso medio de 667 euros.

La salud visual es otra partida importante, aquí las gafas graduadas y lentillas sumaron un gasto de 361 euros entre quienes las necesitaron (43% de los encuestados). Mientras que la fisioterapia y la rehabilitación fueron requeridos por un 20 por ciento de los hogares, con un coste medio de 376 euros anuales. Y en el ámbito de la salud mental, un 11 por ciento de los hogares tuvo algún miembro que precisó atención psicológica o psiquiátrica, con un coste medio de 542 euros.

La encuesta, elaborada con una muestra representativa de 1.278 hogares españoles entre 18 y 74 años, muestra que el 22 por ciento de los hogares reconoce haber aplazado o renunciado a algún gasto sanitario necesario por motivos económicos. Los tratamientos dentales son los más afectados -renunciados o retrasados por el 18 %- seguidos de gafas y lentillas (13%).

También se retrasan medicamentos, sesiones de rehabilitación, apoyo psicológico o la compra de audífonos. Y sobre las consecuencias, en el 43 por ciento de los casos, la renuncia o el retraso tuvo un efecto negativo en la salud o la calidad de vida, y en un 9 por ciento el impacto fue grave.

El gasto sanitario varía de forma significativa según la comunidad autónoma: Murcia (1.558 euros) encabeza el desembolso medio anual, seguida de Galicia (1.435 euros) y Canarias (1.331 euros), mientras que Castilla-La Mancha (736 euros), Cataluña (832 euros) y Andalucía (834 euros) se sitúan entre las regiones con menor gasto sanitario directo.