Archivo - Varias monjas en la misa multitudinaria presidida por el Papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife. - Germán L. Maymo/ACFI - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) han firmado este martes un acuerdo marco de colaboración para prevenir, detectar precozmente y acompañar a sacerdotes, religiosos y religiosas con artrosis, osteoporosis y sarcopenia en España.

Antes de la firma del acuerdo, OAFI ha desarrollado un programa piloto en el Arzobispado de Barcelona, que evaluó a 45 religiosos y religiosas, con una edad media de 67 años y un 89% de mujeres, las más afectadas por estos problemas que se traducen en dolor crónico, pérdida de movilidad y dificultades para participar en la vida religiosa, según señala la CEE en un comunicado.

Los resultados del estudio muestran que 9 de cada 10 participantes presentan al menos un problema de salud osteoarticular, y que dos de cada tres acumulan varios. Además, revela que el 60% tiene la densidad ósea baja y que, de ellos, 7 de cada 10 no tenían ningún diagnóstico previo de osteoporosis u osteopenia. Asimismo, el 58% tiene la fuerza de agarre por debajo del umbral de sarcopenia, una pérdida de fuerza que en casi todos los casos había pasado desapercibida.

De los datos también se desprende que el 91% sufre dolor articular y el 39% lo describe como intenso. Además, 4 de cada 10 personas con dolor afirman que les impide arrodillarse o seguir los cultos y la oración con normalidad y el 84% tiene un porcentaje de grasa corporal en rango de obesidad, un exceso que sobrecarga rodillas y caderas.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el presidente de OAFI, Josep Vergés. En el acto de la firma también han estado presentes el cardenal Juan José Omella, uno de los impulsores de este convenio; y el presidente y el director de UMAS, entidad que ha financiado el piloto y hace posible el desarrollo del programa.

El convenio, que contempla la realización de jornadas de formación y cribado, con acceso a la consulta solidaria para quien lo necesite, cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que facilita la conexión entre las personas detectadas y su médico de atención primaria.