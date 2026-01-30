Los nuevos diagnósticos y terapias transforman el abordaje de la amiloidosis cardiaca, según un experto

Archivo - Imagen de recurso de una cardiólogo. - PEAKSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cardiólogo del Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona José González ha señalado que el manejo de la amiloidosis cardiaca por transtiretina (ATTR-CM) atraviesa un punto de inflexión, debido al aumento y la mayor precocidad en los diagnósticos, así como a la incorporación de opciones terapéuticas muy eficaces que suponen un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad.

"Durante mucho tiempo se ha creído, equivocadamente, que la amiloidosis cardiaca por transtiretina es una patología rara. Pero cada vez contamos con más evidencia de que estamos delante de una enfermedad infradiagnosticada y, en muchos casos, infratratada", ha apuntado González durante su participación en el evento 'LATTIR', que ha reunido en Madrid a expertos nacionales en esta enfermedad.

La ATTR-CM es una enfermedad cardiaca grave que se produce cuando la proteína transtiretina (TTR) se desestabiliza. La TTR es esencial para el transporte de la hormona tiroidea tiroxina y de la vitamina A, y parece estar implicada en la memoria, la neuroprotección y la función cognitiva.

Su desestabilización provoca la liberación de fragmentos que se pliegan de manera anómala y forman depósitos de fibrillas de amiloide, muchas veces en el corazón, alterando su estructura y función, reduciendo la capacidad del corazón para bombear sangre de forma eficaz. Esto puede derivar en insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones recurrentes, pérdida de capacidad funcional y calidad de vida, así como en mortalidad prematura. La supervivencia media de los pacientes no tratados oscila entre los 2,6 y los 3,6 años.

Se estima que la ATTR-CM puede afectar a más de 400.000 personas en todo el mundo, mayoritariamente aún sin diagnosticar. Este infradiagnóstico se debe, en parte, a que los síntomas de la ATTR-CM son variados e inespecíficos -fatiga, mareos, dificultad para respirar, edemas, latidos irregulares o dolor torácico-, lo que hace que su diagnóstico sea especialmente complejo.

Los pacientes esperan de media 39 meses para recibir un diagnóstico correcto; un 23 por ciento esperan de 6 meses a 4 años desde el inicio de los síntomas para que se establezca el diagnóstico, y hasta un 80 por ciento consulta con tres o más médicos antes de obtener el diagnóstico definitivo. Estas demoras tienen un impacto negativo en la evolución de la enfermedad. Un diagnóstico temprano es importante porque puede mejorar el pronóstico de los pacientes.

"Nuestro compromiso con los pacientes que conviven con la ATTR-CM y con los profesionales sanitarios que los tratan es máximo. Y por ello, encuentros científicos como el 'LATTIR' son fundamentales para compartir la evidencia y seguir avanzando en un mayor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad", ha indicado Pilar Ángel Pérez, Product Team Lead de Bayer Iberia.

"Debemos conseguir que esos avances científicos se traduzcan en una mejora real de las personas que conviven con amiloidosis cardiaca por transtiretina y colaboramos con todo el ecosistema sanitario -profesionales, administraciones, asociaciones de pacientes*- para conseguir que estos pacientes vivan más y mejor, que es el propósito que nos une", ha finalizado Pérez.