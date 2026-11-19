Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión de Urgencias de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) Daniel Morell ha destacado la incorporación de nuevos biomarcadores al laboratorio clínico que ayudan a medir un posible daño cerebral tras traumatismo craneoencefálico leve mediante un análisis de sangre.

Durante la segunda edición del curso 'Introducción a la urgencia en un laboratorio clínico', se ha puesto en valor al laboratorio clínico, destacándolo como una "pieza fundamental" de la asistencia urgente en el traumatismo craneoencefálico leve (TCE) que contribuye no solo a confirmar o descartar un diagnóstico, sino a evaluar la gravedad del paciente, identificar complicaciones, orientar el tratamiento y monitorizar su evolución.

El laboratorio de Urgencias participa en la evaluación inicial del paciente mediante pruebas que permiten conocer, por ejemplo, si existen alteraciones de la coagulación, trastornos metabólicos o desequilibrios que puedan agravar el estado del paciente.

En este contexto, Morell ha destacado la incorporación de nuevos biomarcadores capaces de aportar información más específica sobre el daño agudo del tejido cerebral. Según ha explicado, mediante un análisis de sangre, estas herramientas permiten obtener información relacionada con el daño cerebral, "que antes dependía en mayor medida de la valoración clínica y de las pruebas de imagen".

El especialista ha señalado que su uso resulta de especial interés dentro de las primeras 12 horas tras el traumatismo, "ya que su concentración en sangre cambia después de la lesión y los algoritmos diagnósticos se han validado para muestras obtenidas dentro de ese intervalo".

La medición de estos marcadores puede ayudar a identificar a pacientes con una probabilidad baja de presentar lesiones intracraneales agudas visibles en la tomografía computerizada (TC). Aun así, ha puntualizado que esto "no significa que debamos esperar 12 horas ni retrasar una prueba de imagen cuando esté clínicamente indicada".

BIOMARCADORES GFAP Y UCH-L1

Morell ha profundizado en la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) y ubiquitina carboxilo-terminal hidrolasa L1 (UCH-L1), situándolos como los dos biomarcadores más destacados en este contexto.

La GFAP es una proteína estructural característica de los astrocitos, células que desempeñan funciones esenciales de soporte y regulación en el sistema nervioso central. Su presencia en sangre, según ha detallado, "puede aumentar tras una lesión cerebral y aportar información sobre el daño del tejido nervioso".

En cuanto a UCH-L1, se trata de una proteína abundante en las neuronas que participa en el sistema de regulación y reciclaje de proteínas celulares. "Tras una lesión neuronal, puede liberarse y detectarse en sangre, proporcionando información complementaria sobre el daño cerebral", ha señalado.

La clave se encuentra en la combinación de ambos biomarcadores, pues "aportan información biológica complementaria y, cuando se utilizan mediante un ensayo validado y dentro del intervalo temporal establecido, pueden ayudar a identificar a los pacientes con bajo riesgo de presentar una lesión intracraneal aguda visible en la TC".

De este modo, ha indicado que "se puede reducir la realización de tomografías innecesarias en pacientes seleccionados, disminuir la exposición a radiación y favorecer un uso más eficiente de los recursos de Urgencias".

INVESTIGACIÓN EN OTRAS FORMAS DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Morell ha afirmado que el interés por los biomarcadores de daño cerebral va más allá del traumatismo craneoencefálico y, en este sentido, ha apuntado que se está investigando su capacidad para aportar información rápida y objetiva sobre los procesos que se producen en el cerebro en otras formas de daño cerebral adquirido.

En el caso del ictus, algunas de las líneas de investigación más relevantes son la diferenciación entre ictus isquémico y hemorrágico, la evaluación de la magnitud del daño cerebral o la predicción de posibles complicaciones.

Aunque se están observando resultados prometedores, el especialista ha subrayado que aún se precisa validar muchos de estos marcadores en estudios amplios y multicéntricos, establecer puntos de corte estandarizados y demostrar que su utilización mejora realmente las decisiones clínicas y los resultados de los pacientes.

"Por tanto, la perspectiva de futuro es avanzar hacia una medicina de laboratorio cada vez más integrada con la neurología, la medicina de urgencias y otras especialidades, en la que los resultados analíticos permitan caracterizar mejor el daño cerebral y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente", ha remachado.