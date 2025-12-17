Un estudio propone un nuevo enfoque para tratar las alteraciones neurofisiológicas asociadas al estrés crónico - REAC TECHNOLOGY

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores dirigido por el Instituto Rinaldi Fontani (Italia) ha propuesto un nuevo enfoque para tratar las alteraciones neurofisiológicas asociadas al estrés crónico, a través de un protocolo no invasivo de neuromodulación llamado 'Optimización de ondas cerebrales gamma mediante transportador asimétrico de radioeléctrico' (REAC BWO-G).

Los patrones de respuesta a estas situaciones se encuentran "profundamente arraigados" a nivel neurofisiológico, con alteraciones estables en la dinámica y conectividad de las redes cerebrales implicadas en la regulación emocional y cognitiva, y esta dificultad para "desaprender" el patrón de estrés ayuda a explicar porqué las cifras de agotamiento y absentismo continúan aumentando, a pesar de la proliferación de programas de bienestar y estrategias de afrontamiento.

El estudio clínico, publicado en la revista 'Cureus', muestra cambios objetivos en la organización funcional del cerebro y mejoras clínicas sostenidas, apuntando a la necesidad de intervenciones capaces de actuar directamente sobre la disfunción neurofisiológica subyacente al estrés crónico.

Los resultados exponen tendencias "consistentes" de aumento de simetría en bandas clave de EEG (delta, theta y alfa) y reorganización de la actividad cortical hacia redes asociadas con regulación emocional y cognición.

Asimismo, se han notificado mejoras clínicas en estabilidad emocional, calidad del sueño y claridad cognitiva tras el tratamiento; y se ha hallado evidencia de que estas modificaciones neurofisiológicas se corresponden con patrones previos asociados a resiliencia frente al estrés.

Los autores del texto también han destacado que estos cambios se alinean con la literatura científica que vincula el estrés crónico con alteraciones de conectividad en redes cerebrales críticas para el funcionamiento emocional y cognitivo.

Aunque han reconocido la necesidad de estudios controlados más amplios, los hallazgos sugieren que las intervenciones no invasivas como REAC BWO-G podrían ofrecer un enfoque "seguro, accesible y sin efectos adversos" reportados, apoyando la recuperación funcional en contextos de estrés severo.

El trabajo ha incluido a cinco individuos con exposición prolongada a estrés laboral, ha evaluado la actividad cortical antes y después de 18 sesiones de REAC BWO-G, utilizando métodos avanzados de análisis neurofisiológico (qEEG, ICA y sLORETA).

Todo ello se produce en un contexto en el que el absentismo laboral asociado a estrés crónico y agotamiento constituye uno de los desafíos "más relevantes" para la salud pública, la productividad empresarial y la competitividad económica, y es que los últimos informes muestran una tendencia creciente de bajas laborales y costes asociados, situándose en España en torno al 6,7 por ciento de las horas pactadas, con un impacto económico que supera 30.000 millones de euros al año entre empresas y Seguridad Social.

Más de 8,7 millones de procesos de baja y aproximadamente 368 millones de jornadas laborales perdidas han sido registrados recientemente, con un coste cercano a 29.000 millones de euros solo en 2024.

Los costes derivados del absentismo y las prestaciones de incapacidad temporal repercuten significativamente en la productividad y la competitividad, representando una parte considerable del PIB nacional cuando se incluyen efectos directos e indirectos sobre la economía laboral.

Según Manpower y CEOE, las bajas por razones de salud mental ya constituyen alrededor del 17 por ciento del total de ausencias laborales, un indicador que subraya la importancia de este fenómeno como factor de riesgo principal en el ámbito laboral moderno.

Es por ello por lo que los autores del texto han propuesto una serie de respuestas basadas en la prevención activa en el entorno laboral, con políticas de bienestar, diseño de puestos de trabajo saludables.

Del mismo modo, han instado a garantizar un acceso a tratamientos que sean seguros, efectivos, no invasivos y basados en evidencia científica, para reducir la duración de las bajas y mejorar la resiliencia.

Por último, han pedido coordinación entre servicios de salud pública, empresas y sistemas de seguridad social, para mitigar el impacto social y económico.