Un nuevo dispositivo podría predecir la agresividad del cáncer de mama analizando la adhesión celular

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al evaluar la "adherencia" de las células tumorales, investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han descubierto una forma potencial de predecir la probabilidad de propagación del cáncer de mama en etapa temprana de una paciente. El descubrimiento, posible gracias a un dispositivo microfluídico especialmente diseñado, podría ayudar a los médicos a identificar pacientes de alto riesgo y adaptar sus tratamientos en consecuencia. Los hallazgos se publican en 'Cell Reports'.

El dispositivo, que se probó en un ensayo iniciado por los investigadores, funciona empujando las células tumorales a través de cámaras llenas de líquido y clasificándolas en función de lo bien que se adhieren a las paredes de la cámara. Cuando se probó en células tumorales obtenidas de pacientes con diferentes etapas de cáncer de mama, los investigadores encontraron un patrón sorprendente: las células de pacientes con cánceres agresivos eran débilmente adherentes (menos pegajosas), mientras que las células de pacientes con cánceres menos agresivos eran fuertemente adherentes (más pegajosas).

"Lo que pudimos demostrar en este ensayo es que la propiedad física de la adhesión de las células tumorales podría ser una métrica clave para clasificar a los pacientes en cánceres más o menos agresivos", relata el autor principal del estudio, Adam Engler, profesor del Departamento de Bioingeniería Shu Chien-Gene Lay en la Escuela de Ingeniería Jacobs de la UC San Diego. "Si podemos mejorar las capacidades de diagnóstico con este método, podríamos personalizar mejor los planes de tratamiento en función de los tumores que tengan los pacientes".

Investigaciones anteriores ya habían establecido que las células cancerosas con adherencia débil tienen más probabilidades de migrar e invadir otros tejidos en comparación con las células con adherencia fuerte. Ahora, con tumores de pacientes, el equipo ha llevado este conocimiento un paso más allá, demostrando que la fuerza de adhesión de las células tumorales es variable y el siguiente paso será determinar si la adhesión puede ayudar a predecir la probabilidad de metástasis del cáncer de un paciente. Su último estudio examinó la adhesión celular en un cáncer de mama en etapa temprana conocido como carcinoma ductal in situ (CDIS).

Las decisiones clínicas actuales a menudo dependen del tamaño y el grado de la lesión CDIS, pero estos factores no siempre predicen su comportamiento. "Tener un mecanismo para predecir mejor qué CDIS se comportará de manera más agresiva, como se observa con este modelo de adhesión, podría ser muy prometedor para ayudarnos a tratar este tipo de cáncer de manera más agresiva", puntualiza Wallace. "No queremos sobretratar con cirugía agresiva, medicamentos y radiación si no es necesario, pero debemos utilizarlos cuando el cáncer tiene un mayor potencial invasivo. Queremos seguir personalizando la terapia".

"En este momento, no tenemos una manera confiable de identificar qué pacientes con CDIS corren riesgo de desarrollar un cáncer de mama más agresivo", matiza Engler. "Nuestro dispositivo podría cambiar eso". El dispositivo del equipo, que tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta de índice, consiste en cámaras microfluídicas recubiertas con proteínas adhesivas que se encuentran en el tejido mamario, como la fibronectina.

Cuando las células tumorales se colocan en las cámaras, se adhieren a la capa de fibronectina. Luego se las somete a una tensión de corte cada vez mayor a medida que el fluido fluye a través de las cámaras. Al observar dónde se desprenden las células bajo niveles específicos de tensión, los investigadores las clasifican como débilmente o fuertemente adherentes.

El equipo probó el dispositivo en muestras de 16 pacientes. Estas muestras consistían en tejido mamario normal, tumores CDIS y tumores de cáncer de mama agresivo obtenidos de pacientes con carcinomas ductales y lobulares invasivos. Los experimentos revelaron que las muestras de cáncer de mama agresivo contenían células débilmente adherentes, mientras que las muestras de tejido mamario normal contenían células fuertemente adherentes. Las muestras de CDIS mostraron niveles de adhesión intermedios, pero con una variabilidad significativa entre pacientes.

El equipo planea hacer un seguimiento de los pacientes con CDIS durante los próximos cinco años para determinar si la fuerza de adhesión se correlaciona con la progresión metastásica. Si su hipótesis se confirma, el dispositivo podría ofrecer a los oncólogos una nueva y poderosa herramienta para guiar las estrategias de tratamiento, recomendando intervenciones más agresivas para los pacientes cuyas células tumorales muestran una adhesión débil. "Nuestra esperanza es que este dispositivo nos permita identificar prospectivamente a aquellos con mayor riesgo, para que podamos intervenir antes de que se produzca la metástasis", finaliza Engler.