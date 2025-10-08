Las nuevas terapias antiamiloides abren una "ventana de esperanza" para pacientes de Alzheimer y sus familiares - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz, el doctor David A. Pérez Martínez, ha señalado que las nuevas terapias antiamiloides, unos fármacos diseñados para actuar sobre la proteína responsable de la formación de placas en el cerebro que contribuyen al deterioro cognitivo del Alzheimer, permiten abrir una "ventana de esperanza" para pacientes y familiares.

"Estos tratamientos, algunos ya aprobados en otros países y actualmente en evaluación en España, buscan ralentizar la progresión de la enfermedad en sus fases más tempranas, abriendo una ventana de esperanza para pacientes y familias", ha explicado el doctor Pérez durante un simposio organizado por el centro hospitalario y la Fundación Alzheimer España.

Durante su intervención, el especialista también ha abordado los avances en neuromodulación no invasiva, una técnica que emplea estímulos eléctricos o magnéticos suaves, aplicados desde el exterior del cráneo, para modular áreas cerebrales implicadas en la memoria y otras funciones cognitivas.

"Esta tecnología está mostrando resultados alentadores para mejorar síntomas y potenciar la respuesta a otros tratamientos", ha añadido el doctor Pérez.

El encuentro también ha servido para que diferentes expertos hayan analizado los desafíos pendientes, como la necesidad de realizar diagnósticos más precoces, una mayor investigación traslacional o la integración de terapias personalizadas; y para que personas cuidadoras hayan relatado la "dureza y el compromiso" que supone el cuidado de estos pacientes.

"El Alzheimer no solo se combate en los laboratorios o las consultas; también desde la comprensión, el acompañamiento y la implicación de toda la sociedad", ha subrayado la directora técnica de la Fundación Alzheimer España, Esther Arnanz Narganes.