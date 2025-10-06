Las nuevas técnicas robóticas y dispositivos evitan la cirugía abierta en casos de hiperplasia benigna de próstata - RUBER INTERNACIONAL

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas técnicas robóticas y dispositivos permiten evitar la cirugía abierta en casos de hiperplasia benigna de próstata, una condición que se da frecuentemente en varones de más de 50 años y que se caracteriza por el crecimiento de la glándula prostática, pudiendo provocar síntomas urinarios "muy molestos" como la dificultad de iniciar la micción o la urgencia de levantarse varias veces durante la noche

Es por ello por lo que el Hospital Ruber Internacional ha anunciado la incorporación de este tipo de abordaje, que al inicio suele ser farmacológico y que en los casos más leves puede bastar con cambios en el estilo de vida y un seguimiento activo, un avance que ofrece alternativas "seguras y personalizadas" a la cirugía abierta.

El jefe asociado del Servicio de Urología del centro, el doctor Juan Ignacio Martínez-Salamanca, ha subrayado que todo ello permite ofrecer un servicio adaptado al perfil de cada paciente, algo que ha considerado "fundamental".

"No todos necesitan la misma solución; algunos requieren una intervención mínimamente invasiva en el quirófano y otros pueden beneficiarse de un procedimiento ambulatorio. Nuestro objetivo es siempre preservar la calidad de vida y lograr una recuperación rápida", ha añadido.

Por su parte, el jefe de Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional, el doctor Antonio Allona, ha detallado que el centro cuenta con procedimientos guiados por imagen capaces de preservar la función eyaculatoria en más del 90 por ciento de los casos, y con técnicas radiológicas que reducen el tamaño de la próstata.

"En algunos pacientes recurrimos a láseres de última generación, que resultan especialmente eficaces en próstatas grandes o en varones anticoagulados. En otros casos, optamos por técnicas ambulatorias como el uso de vapor de agua o implantes temporales que remodelan la uretra y mejoran el flujo sin necesidad de ingreso", ha agregado.

Tras ello, ha señalado que la incorporación de la robótica, a través de sistemas que combinan ecografía y ablación de precisión, permite ofrece resultados "duraderos y seguros", así como una precisión "extraordinaria", un menor sangrado y una recuperación más rápida.

En los casos más complejos, el equipo recurrir a la adenomectomía robótica con acceso 'multiport', y tiene previsto incorporar el sistema 'Single Port', que permitirá operar con una sola incisión y reducir "aún más" la agresión quirúrgica, con una mejor recuperación estética y funcional.

Además, el centro está investigación nuevas líneas de futuro como la ablación focal guiada por imagen, dispositivos implantables de última generación y estrategias de medicina personalizada según el perfil genético del paciente.

Por último, han subrayado la importancia de las revisiones prostáticas periódicas a partir de los 50 años, e incluso antes en pacientes con antecedentes familiares, motivo por el que han invitado a los hombres a "perder el miedo", pues se trata de una revisión "rápida e indolora" que puede evitar futuras complicaciones graves.