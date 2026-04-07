Las nuevas técnicas quirúrgicas para las hemorroides permiten un posoperatorio más rápido y menos doloroso

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las hemorroides, conocidas clínicamente como enfermedad hemorroidal, son una de las patologías anorrectales más comunes y afectan a una parte significativa de la población adulta en España.

Aunque no siempre se consulta por "vergüenza" o por considerar los síntomas como "normales", según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), se estima que alrededor del 11 por ciento de la población española presenta hemorroides con síntomas de diversa gravedad, y que más del 50 podría experimentar síntomas hemorroidales en algún momento de su vida.

Es "muy frecuente" en mujeres por embarazos y se trata de una patología muy común relacionada con el estreñimiento, sedentarismo y dieta, señala Vithas en un comunicado.

La enfermedad hemorroidal se caracteriza por la inflamación y dilatación de los cojinetes vasculares del canal anal, que pueden causar sangrado, picor, dolor o prolapso, y en muchos casos deterioran la calidad de vida de los pacientes.

La doctora Belén Merck, cirujana general y del aparato digestivo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, ha hecho hincapié en la importancia de un abordaje integral, al tiempo que ha señalado que "las hemorroides no deben ser un tabú".

En muchos casos, ha proseguido, "cambios en el estilo de vida y tratamientos conservadores permiten aliviar los síntomas; pero, cuando estos no son suficientes, contamos con soluciones quirúrgicas eficaces y con enfoques menos invasivos que mejoran la recuperación y el bienestar del paciente".

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ESPECÍFICAS

"Los especialistas incorporamos abordajes avanzados para tratar la enfermedad hemorroidal según la gravedad y características individuales del paciente", ha afirmado la doctora Merck, quien ha destacado la técnica de la desarterialización hemorroidal transanal con 'lifting' del tejido hemorroidal (THD Anolift).

Tal como ha explicado la cirujana, "una técnica mínimamente invasiva que, guiada por Doppler, identifica y liga las arterias hemorroidales responsables del sangrado y del prolapso sin realizar cortes extensos ni heridas abiertas, lo que reduce significativamente el dolor posoperatorio y acelera la recuperación". Para la doctora Merck, "las innovaciones tecnológicas permiten adaptar el tratamiento al tipo y grado de hemorroides de cada paciente".

"Técnicas como THD Anolift son alternativas eficaces que reducen el impacto de la intervención y mejoran la calidad de vida, especialmente en pacientes con síntomas persistentes o recurrentes", ha agregado.

¿CUÁNDO ES NECESARIA LA CIRUGÍA?

La cirugía está indicada en casos en que los tratamientos conservadores y ambulatorios no alivian el sangrado intenso, el dolor frecuente o el prolapso importante, y siempre tras una evaluación clínica exhaustiva.

Las técnicas descritas representan avances relevantes frente a la hemorroidectomía clásica que, aunque es eficaz, suele implicar un posoperatorio más doloroso y una recuperación más lenta. "La clave está en ofrecer al paciente el tratamiento más eficaz con el menor impacto posible", ha añadido la doctora Merck.