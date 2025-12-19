Nuevas recomendaciones para enfermeras sobre la vacunación en adultos de riesgo

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha publicado una serie de nuevas recomendaciones para enfermeras, una guía en la que ha puesto especial énfasis en aquellos colectivos adultos con mayor vulnerabilidad, como las personas con enfermedades crónicas, con inmunodeficiencias o con condiciones clínicas que comprometen su sistema inmunitario.

"Con esta guía reafirmamos nuestro compromiso con la equidad en salud, conscientes de que alcanzar coberturas vacunales adecuadas en los grupos más vulnerables es una prioridad en cualquier estrategia sanitaria eficaz (...) Confiamos en que este documento sea una herramienta de valor para los y las profesionales implicados en el cuidado de estas personas, y un paso más hacia una sociedad más protegida y saludable", ha afirmado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

La 'Guía de Recomendaciones prácticas sobre la vacunación en personas adultas en grupos de riesgo', elaborado a través del Instituto de Investigación del CGE en colaboración con GSK, y con el aval de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac), busca hacer frente al progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas.

El documento aborda los principales grupos de riesgo en la población adulta, desde las inmunodeficiencias primarias y adquiridas hasta las enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, hematológicas y metabólicas, así como el momento adecuado para la administración de las vacunas.

Asimismo, se han incluido pautas dirigidas a personas institucionalizadas, a otros colectivos de riesgo y a trabajadores en determinados entornos laborales; y recomendaciones de vacunación en mujeres en edad fértil y durante el embarazo y el puerperio.

"Las vacunaciones en personas adultas constituyen un elemento muy importante en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a lo largo de la vida", ha expresado el presidente de Anenvac, José Antonio Forcada.

Tras ello, ha subrayado que este compromiso recae "especialmente" sobre los profesionales sanitarios y las enfermeras encargadas de gestionar los programas vacunales.

"La vacunación en grupos de riesgo es una estrategia clave para disminuir la carga de las enfermedades infecciosas, lo cual requiere disponer de recursos formativos actualizados para los profesionales de la salud. Iniciativas como esta guía representan una herramienta fundamental para fomentar la práctica de la enfermería basada en la evidencia", ha recalcado el director médico de Vacunas de GSK España, Iñaki Hernáez.