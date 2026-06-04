Las nuevas prótesis de cadera permiten "una vida activa" al reproducir "una biomecánica muy similar a la cadera natural" - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Ruber Internacional de Madrid, la doctora Inmaculada Gómez Arrayás, ha destacado que la nueva generación de prótesis de cadera permite "mantener una vida activa" al reproducir "una biomecánica muy similar a la cadera natural".

"La principal diferencia es que conserva mucho más hueso", ha explicado comparativamente con las prótesis tradicionales, al tiempo que ha expuesto que "muchos pacientes" aseguran "que sienten la articulación más suya". Esto se produce en el contexto de que "la artrosis avanzada de cadera ya no afecta únicamente a personas de edad avanzada", han señalado desde este centro.

Según han manifestado, "cada vez es más frecuente detectar un deterioro severo de esta articulación en pacientes jóvenes y activos, asociado a patologías como displasia de cadera, necrosis avascular, choque femoroacetabular o secuelas traumáticas, muchas veces en perfiles que desean mantener actividad deportiva y una vida físicamente activa".

"En paralelo a este cambio de perfil del paciente, la cirugía de cadera también está evolucionando hacia técnicas más conservadoras y personalizadas", han ahondado, tras lo que han subrayado que "entre ellas destaca la nueva generación de prótesis 'resurfacing' o de 'recubrimiento' en cerámica-cerámica, diseñada para preservar más hueso, reducir complicaciones y favorecer una movilidad más parecida a la natural".

De este modo, y como han expuesto desde este hospital, "en lugar de sustituir completamente la cabeza femoral e introducir un vástago dentro del fémur, el 'resurfacing' únicamente reemplaza la superficie dañada de la articulación", lo que "permite mantener una biomecánica mucho más similar a la cadera natural y favorece una sensación de movilidad más fisiológica y estable". Todo ello con "tasas de supervivencia cercanas al 98 por ciento a cinco años", según "los primeros estudios internacionales", han destacado.

RESUELVE LA LIBERACIÓN DE PARTÍCULAS METÁLICAS AL ORGANISMO

"La evolución de este tipo de prótesis ha permitido, además, resolver una de las principales limitaciones de generaciones anteriores de implantes metal-metal", que es "la liberación de partículas metálicas al organismo", han proseguido, mientras que Gómez Arrayás ha apuntado que, por ello, "esta técnica amplía considerablemente sus indicaciones y puede utilizarse también en mujeres jóvenes y pacientes con tamaños de cadera más pequeños".

Además, el Hospital Ruber Internacional ha señalado que las nuevas prótesis ofrecen otras "ventajas", como "una elevada durabilidad, un menor riesgo de luxación, una recuperación funcional muy alta y la posibilidad de volver a practicar deportes de impacto o alta exigencia física, como correr, tenis, pádel o esquí". "Este avance quirúrgico puede cambiar especialmente el abordaje de pacientes jóvenes con artrosis avanzada de cadera secundaria a patologías", ha abundado la jefa del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

No obstante, los especialistas han destacado que la mencionada "se trata de una cirugía técnicamente muy exigente, en la que la experiencia del cirujano resulta determinante para garantizar la correcta colocación del implante y su durabilidad a largo plazo". "Es una técnica que requiere una curva de aprendizaje muy avanzada y una selección muy precisa de los pacientes", y es que "la experiencia quirúrgica es fundamental para lograr buenos resultados y minimizar complicaciones", ha aseverado Gómez Arrayás.

Por ello, el doctor Rafael Llopis Miró se ha incorporado a la Unidad de Cadera del centro, ya que es "uno de los especialistas españoles con mayor experiencia en esta técnica quirúrgica, con más de 600 prótesis 'resurfacing implantadas' desde 2005 y una amplia trayectoria tanto en modelos metal-metal como en los actuales implantes cerámica-cerámica", han informado desde este hospital.