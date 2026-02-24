Nueva vacuna experimental elimina la bacteria C. diff y previene infecciones recurrentes en modelos animales

Archivo - Mocrobios, bacterias - FATIDO/ ISTOCK - Archivo

La infección por Clostridioides difficile (C. diff) causa diarrea y colitis (inflamación del colon). Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se producen casi medio millón de infecciones por C. diff al año y aproximadamente 29.000 muertes, lo que resulta en unos 4.800 millones de dólares en gastos médicos.

Las personas que toman antibióticos, quienes han sido hospitalizados recientemente o residen en un centro de salud, y los adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de contraer una infección por C. diff. Los tratamientos son limitados y no existen vacunas, y hasta un 30% de los pacientes presentan una infección recurrente por C. diff tras el tratamiento inicial.

Un nuevo método de vacunación desarrollado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) ha logrado eliminar la dañina bacteria intestinal Clostridioides difficile (C. diff) en un modelo animal de infección.

Esta vacuna experimental administrada a la mucosa del colon protegió contra enfermedades, muerte, daño tisular y recurrencia de infecciones. Los hallazgos, publicados en la revista 'Nature', representan un avance significativo en el desarrollo de vacunas contra C. diff, la principal causa de infecciones asociadas a la atención médica y al uso de antibióticos.

"La infección por C. diff representa una importante carga para la salud pública en Estados Unidos y a nivel mundial. Una vacuna para poblaciones de alto riesgo podría tener un impacto significativo", acuña el doctor Borden Lacy, profesor de Patología en el Centro Vanderbilt de Biología Estructural y autor correspondiente del artículo de 'Nature'.

INMUNIZACIÓN MUCOSA VS TRADICIONAL

Las estrategias de vacunación previas para la infección por C. diff se han centrado en las toxinas principales de la bacteria, TcdA y TcdB. Las vacunas candidatas se encuentran en la fase final de ensayos clínicos y han demostrado protección contra infecciones graves, pero no una reducción de la carga bacteriana. Estas vacunas se administraron mediante inyección e indujeron una respuesta inmunitaria sistémica, en lugar de una respuesta mucosa en el foco de la infección en el colon.

"Eliminar la bacteria del colon es crucial al considerar la transmisión de esporas de C. diff por vía fecal-oral", destaca Lacy. La incidencia del 30% de infecciones recurrentes por C. diff y el aumento documentado de casos extrahospitalarios en adultos sanos subrayan la necesidad de una estrategia de inmunización que priorice la eliminación de C. diff.

Los investigadores establecieron un nuevo enfoque de vacunación para mejorar la eliminación de C. diff y promover la protección contra los síntomas de la infección. Su vacuna multivalente combinó, por una parte, una selección de nuevos antígenos presentes en C. diff tanto en su estado vegetativo (activo, en crecimiento y productor de toxinas) como en su estado de espora (latente, resistente y responsable de la transmisión). Por otra, las toxinas TcdA y TcdB, que se inactivan mediante mutaciones puntuales para que conserven su estructura nativa.

Los investigadores compararon una vía de administración rectal (para imitar la inmunización de la mucosa mediante enema y dirigirse a C. diff en su sitio de infección) con una inyección en la cavidad abdominal (para imitar la inmunización parenteral tradicional) y evaluaron las respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos.

Descubrieron que la inmunización mucosa, pero no la parenteral, eliminaba C. diff del huésped, y que la vacunación mucosa protegía contra la enfermedad, la muerte, el daño tisular y la recurrencia. Los indicadores de respuesta inmunitaria correlacionados con la protección y la eliminación del patógeno diferían según la vía de administración de la vacuna.

Hacia una vacuna humana eficaz

Los investigadores también demostraron que la vacunación mucosa proporcionó protección a largo plazo: los animales que fueron desafiados con la infección por C. diff a los 60 y 200 días después de la dosis final de la vacuna estuvieron protegidos contra la enfermedad y la muerte y eliminaron tanto las formas vegetativas como las esporas de C. diff.

"Nuestra vacuna mucosal genera inmunidad esterilizante (eliminación del patógeno) contra la infección aguda y recurrente por C. diff", aporta Lacy. "Además de disminuir la gravedad de la enfermedad, la administración rectal de esta vacuna reduce el daño tisular causado por las toxinas de C. diff, lo cual no ocurre con otras vacunas candidatas y terapias antitoxina.

"Esperamos que esta estrategia tenga un gran valor traslacional en el esfuerzo por desarrollar una vacuna humana contra la infección por C. diff, así como otros patógenos intestinales".