Una nueva terapia iguala la eficacia del electroshock contra la depresión grave pero reduce su efecto en la memoria

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MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Si bien la terapia electroconvulsiva (TEC) es muy eficaz para la depresión grave, se sabe que causa efectos secundarios cognitivos, como confusión posterior al tratamiento y pérdida de memoria a corto y largo plazo, lo que sigue siendo un obstáculo importante para los pacientes que consideran este tratamiento.

QUÉ SE HA ESTUDIADO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE

Un ensayo clínico internacional histórico, liderado por investigadores del Centro para la Adicción y la Salud Mental (CAMH) y la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego Estados Unidos, ha demostrado que la TCM (Terapia de Convulsión Magnética) es tan eficaz como la terapia electroconvulsiva (TEC), el tratamiento de referencia actual para la depresión grave y resistente al tratamiento, con muchos menos efectos secundarios cognitivos.

Este estudio, publicado en 'The Lancet Psychiatry', es el primer ensayo clínico aleatorizado a gran escala que compara directamente la TCM con la TEC, lo que supone un paso importante hacia una nueva opción de tratamiento para los pacientes.

El ensayo, codirigido por el doctor Daniel Blumberger del CAMH y el doctor Zafiris Daskalakis de la UC San Diego, fue un estudio aleatorizado, doble ciego y de no inferioridad realizado entre 2018 y 2024. Participaron cerca de 300 personas en tres centros académicos.

QUÉ CAMBIA PARA LOS PACIENTES

Los investigadores descubrieron que casi la mitad (48%) de los pacientes en ambos grupos de tratamiento experimentaron una respuesta clínica significativa, lo que demuestra que la Terapia Multisistémica es comparable a la Terapia Electroconvulsiva (TEC) en la mejora de los síntomas depresivos. Asimismo, la Terapia de Convulsión Magnética mostró un perfil de seguridad cognitiva sustancialmente mejor, en particular en la preservación de la memoria.

"Este es un hito importante en este campo", asegura el doctor Daniel Blumberger, científico sénior del CAMH y codirector del estudio. "Durante décadas, hemos sabido que la terapia electroconvulsiva (TEC) es uno de los tratamientos más eficaces para la depresión grave, pero sus efectos secundarios cognitivos han limitado su uso. Nuestros hallazgos demuestran que la terapia de convulsiones magnéticas puede ofrecer beneficios similares con un impacto mucho menor en la memoria, lo que podría convertir este tipo de tratamiento en una opción más viable para muchas personas que lo necesitan".

Hasta un tercio de las personas con trastorno depresivo mayor no responden a los tratamientos convencionales, como la medicación y la psicoterapia. Si bien la terapia electroconvulsiva (TEC) puede salvar vidas, solo una pequeña proporción de pacientes aptos opta por someterse a ella, principalmente debido a la preocupación por los efectos secundarios cognitivos.

La terapia electroconvulsiva funciona mediante la estimulación magnética para inducir una convulsión terapéutica, similar a la terapia electroconvulsiva pero de una manera más específica que evita las áreas del cerebro asociadas con la memoria. Los investigadores destacan que aún se necesita más trabajo para respaldar la aprobación regulatoria, la capacitación y la implementación. Sin embargo, los hallazgos sientan las bases para que la Terapia de Convulsión Magnética se convierta en una nueva opción estándar para personas con depresión grave, en particular para aquellas que de otro modo rechazarían la Terapia Electroconvulsiva.

"Este estudio representa un importante primer paso hacia la generalización del uso clínico de la terapia de estimulación magnética transcraneal", añade Zafiris Daskalakis, profesor y director del Departamento de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UC San Diego. "Si se aprueba y se implementa de forma más generalizada, podría transformar la manera en que administramos las terapias de estimulación cerebral y mejorar significativamente la experiencia del paciente".

La financiación del estudio fue proporcionada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, con apoyo adicional en especie por parte de MagVenture.