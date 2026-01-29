Nueva técnica permite evaluar la insuficiencia cardíaca sin procedimientos invasivos

Archivo - Cardiología, corazón. Marcapasos - PEAKSTOCK/ ISTOCK - Archivo

Las personas con insuficiencia cardíaca a menudo necesitan una prueba llamada cateterismo cardíaco derecho, en la que se inserta un tubo en el corazón para medir los niveles de oxígeno en la sangre. Esto ayuda a los médicos a comprender la gravedad de la afección. Sin embargo, este procedimiento invasivo no es nada agradable y conlleva riesgos, especialmente para pacientes mayores, frágiles o enfermos.

Gracias a una nueva investigación de la Universidad de East Anglia (UEA) en Reino Unido, los médicos pronto podrán determinar el grado de enfermedad de un paciente con insuficiencia cardíaca mediante una resonancia magnética de rutina.

Esta información se encuentra en el artículo 'Desarrollo y validación de un modelo no invasivo de saturación venosa mixta de oxígeno en la insuficiencia cardíaca', que se publica en la revista 'JACC Advances'.

MEDIR SIN INVADIR: CÓMO FUNCIONA LA NUEVA TÉCNICA

En este trabajo, en colaboración con investigadores de la Universidad de Leeds y la Universidad de Newcastle (ambas en Reino Unido), el equipo desarrolló una forma de estimar esta medición crucial del oxígeno en sangre mediante una resonancia magnética cardíaca estándar. Ahora, esperan que sus hallazgos puedan evitar que miles de personas se sometan a este arriesgado procedimiento en el futuro.

El investigador principal, el profesor Pankaj Garg, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA y cardiólogo consultor en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, expone que la insuficiencia cardíaca afecta a cientos de miles de personas en el Reino Unido y debilita significativamente la capacidad del corazón para bombear sangre. Los médicos a menudo necesitan información detallada sobre la circulación de un paciente para decidir el mejor tratamiento.

"Queríamos desarrollar una alternativa segura y no invasiva que pudiera permitir evaluar adecuadamente a muchos más pacientes y permitir la monitorización repetida sin los riesgos de una prueba de catéter. Nuestro avance podría ser un cambio de juego para evaluar la insuficiencia cardíaca avanzada. Podría permitirnos medir el riesgo de forma más segura y con mayor frecuencia, especialmente para pacientes que son demasiado frágiles o de alto riesgo para un procedimiento de catéter invasivo".

UN CAMBIO DE JUEGO PARA LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

El equipo desarrolló un método que utiliza un tipo rutinario de medición de MRI llamado mapeo T2 para estimar cuánto oxígeno queda en la sangre a medida que regresa al corazón, un marcador clave de qué tan bien se las arregla el corazón.

El profesor Garg asegura: "La sangre con diferentes niveles de oxígeno se comporta de forma ligeramente distinta en un campo magnético. Al medir cómo reacciona esa sangre, pudimos desarrollar una fórmula que predice la lectura de oxígeno sin necesidad de insertar un tubo ni tomar una muestra de sangre".

Los investigadores probaron primero la técnica en 30 pacientes y descubrieron que los resultados de la resonancia magnética coincidían estrechamente con las lecturas del catéter invasivo.

Posteriormente, analizaron a 628 personas con insuficiencia cardíaca recién diagnosticada, a las que dieron seguimiento durante aproximadamente tres años.

Quienes presentaban lecturas de oxígeno más saludables en la resonancia magnética tenían una probabilidad significativamente menor de morir o de ser hospitalizados debido a su afección. Fundamentalmente, esta medición basada en la resonancia magnética mantuvo su precisión incluso después de considerar la edad, otras enfermedades y la función cardíaca general.

"Uno de los marcadores más importantes en la insuficiencia cardíaca avanzada es la cantidad de oxígeno restante en la sangre que regresa al lado derecho del corazón. Hasta ahora, obtener esa cifra solía requerir una prueba con sonda. Nuestro estudio demuestra que se puede estimar de forma no invasiva a partir de una resonancia magnética cardíaca estándar", agrega Garg.

Los investigadores afirman que se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos en diferentes hospitales y grupos de pacientes, y para comprender la mejor manera de utilizar la medida en la toma de decisiones diaria.