Nueva herramienta permite rastrear cómo evolucionan los cánceres célula por célula

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva herramienta desarrollada por investigadores de Weill Cornell Medicine (Estados Unidos) y la Universidad de Adelaida (Australia) ha mejorado la capacidad de rastrear múltiples mutaciones genéticas y registrar simultáneamente la actividad genética en células cancerosas individuales.

Esta tecnología, que ahora puede utilizar diversos tipos de muestras patológicas y procesar rápidamente grandes cantidades de células, ha permitido a los investigadores obtener nuevos conocimientos sobre cómo los cánceres evolucionan hacia una mayor agresividad y resistencia a las terapias.

Descrita en un artículo publicado en 'Cell Genomics', la nueva herramienta, GoT-Multi, es un avance de próxima generación con respecto a una herramienta anterior llamada GoT (Genotyping of Transcriptomes) . GoT era muy innovadora, pero limitada en la detección de ciertas mutaciones genéticas, así como en la cantidad de mutaciones que podía detectar a la vez, y estaba restringida a muestras de tejido fresco o congelado.

Asimismo, GoT-Multi supera sustancialmente esas limitaciones y puede manejar muestras de tejido conservadas con una sustancia química llamada formalina e incrustadas en cera, un tipo de muestra que comprende un vasto recurso científico en los laboratorios de patología de hospitales de todo el mundo. Los investigadores destacaron el potencial de GoT-Multi al usarlo para revelar nuevos detalles de cómo una leucemia relativamente indolente puede evolucionar a un linfoma agresivo.

"Esta tecnología nos brinda un poder sustancial nuevo para responder preguntas importantes sobre cómo evolucionan los cánceres, desde los inicios de los crecimientos neoplásicos precancerosos hasta la transformación en malignidad y, finalmente, la resistencia a la terapia", describe la coautora principal del estudio, la doctora Anna Nam , profesora adjunta de patología y medicina de laboratorio en Weill Cornell Medicine.

En una demostración impactante de las capacidades únicas de GoT-Multi, los investigadores la aplicaron a muestras de tejido, incluyendo el tipo de muestra que anteriormente no podían analizar, de pacientes con leucemia linfocítica crónica en transición hacia el linfoma de células B grandes, más maligno, un cambio conocido como la Transformación de Richter. La herramienta permitió a los investigadores perfilar decenas de miles de células tumorales individuales, rastreando la presencia de más de dos docenas de mutaciones genéticas diferentes y observando cómo estas mutaciones se relacionaban con las actividades de las células (algunas células crecían más rápido, otras fomentaban la inflamación) a medida que el cáncer evolucionaba. En resumen, GoT-Multi iluminó esta progresión maligna como nunca antes.

Los investigadores ahora están aplicando GoT-Multi a una amplia cohorte de linfomas resistentes al tratamiento, además de utilizarlo para mapear el desarrollo de otros cánceres y estados precancerosos. Esperan que los conocimientos proporcionados por GoT-Multi sugieran nuevas estrategias terapéuticas.