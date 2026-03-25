Una nueva estrategia de inmunoterapia inyectada en tumores sólidos activa el sistema inmune evitando toxicidad hepática - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) han llevado a cabo un ensayo clínico que ha mostrado que emplear una nueva estrategia de inmunoterapia inyectada en tumores sólidos activa el sistema inmune evitando la toxicidad hepática grave, para lo que proponen la administración de urelumab, que es un fármaco de inmunoterapia agonista de CD137 (4-1BB).

Esta medida, según los autores de este trabajo, en el que han participado 31 pacientes con tumores sólidos avanzados a los que se les realizó un TAC cada seis semanas para valorar la respuesta, es factible y segura, incluso cuando se combina con nivolumab de forma intravenosa, lo que abre la posibilidad de mejorar estrategias terapéuticas con anticuerpos monoclonales inmunomoduladores. De esta manera se potencia la respuesta de las células del sistema inmune frente al tumor.

En este contexto, y en relación con esta nueva opción terapéutica, se ha puesto de manifiesto que la misma se considera, desde hace años, como una diana de la inmunoterapia para activar de modo agonista las defensas antitumorales, que, sin embargo, provocó excesiva toxicidad en el hígado al administrarse por vía endovenosa.

MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS CONSERVANDO LA EFICACIA

"Este estudio clínico ha sido pionero en utilizar anticuerpos inmunomoduladores administrados por vía intratumoral", ha señalado al respecto el codirector del programa de Inmunología e Inmunoterapia en la Clínica Universidad de Navarra y el Cima Universidad de Navarra, el doctor Ignacio Melero, quien ha añadido que "el objetivo ha sido minimizar los efectos adversos conservando la eficacia y permitiendo la combinación con inmunoterapia convencional".

Abundando en los resultados obtenidos, publicados en la revista especializada 'Clinical Cancer Research', ha señalado que "los efectos secundarios se han parecido mucho a los ya conocidos de nivolumab, por lo que es algo asumible desde el punto de vista de la seguridad". Además, solo hubo un caso de subida importante de enzimas del hígado, que se resolvió y no se acompañó de daño hepático grave.

Junto a ello, hubo dos respuestas parciales en las que el tumor se redujo claramente, mientras que otras 19 tuvieron enfermedad estable, es decir, que el tumor no creció durante este tiempo. Todo ello supone que la tasa de control de la enfermedad ha sido, aproximadamente, del 68 por ciento.

"En este estudio, hemos analizado las biopsias con un método que permite visualizar y cuantificar múltiples células del sistema inmune y sus interacciones con las células tumorales", ha indicado el especialista del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Carlos de Andrea, quien ha agregado que la meta "era evidenciar que se producían esos cambios en el ambiente tumoral inducidos por el tratamiento".

"El trabajo entre oncólogos, radiólogos intervencionistas, patólogos, Farmacia Hospitalaria y otros profesionales nos ha permitido demostrar una vez más la importancia del trabajo multidisciplinar en equipo para la obtención de resultados que repercuten en beneficio del paciente", ha concluido, por su parte, el especialista del Área de Cáncer de Pulmón del CCUN, el doctor Miguel Fernández.