Nueva colaboración científica internacional para evaluar el potencial del test 'SET Score' en cáncer de mama

Archivo - Mamografía de cáncer de mama - MPHILLIPS007/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, UNICANCER y la compañía biotecnológica Delphi Diagnostics han anunciado una nueva colaboración científica internacional para llevar a cabo un proyecto de análisis conjunto (pooled analysis) del test 'SET Score', un biomarcador molecular con relevancia creciente en la investigación en cáncer de mama.

El estudio integrará datos procedentes de dos ensayos clínicos adyuvantes de referencia (GEICAM/9906 y PACS 01 de UNICANCER) con el objetivo de evaluar el valor clínico del test 'SET Score' en pacientes con cáncer de mama precoz con receptores hormonales positivos (HR+) y HER2 negativo con afectación ganglionar.

El principal objetivo de este análisis conjunto es determinar si el test genómico 'SET Score' puede ayudar a predecir qué pacientes obtienen un mayor beneficio de distintas estrategias terapéuticas de quimioterapia basadas en taxanos (paclitaxel frente a docetaxel) en el contexto adyuvante tras la cirugía.

EL 'SET SCORE': UN BIOMARCADOR CON POTENCIAL CLÍNICO

El 'SET Score' (también conocido como ensayo SET2,3) es un test genómico que analiza la expresión de múltiples genes relacionados con las vías endocrinas del tumor de mama. Su utilidad clínica es doble: por un lado, permite estimar el pronóstico de la enfermedad luminal y, por otro, aporta información sobre qué tratamientos pueden resultar más eficaces para cada paciente.

Este biomarcador fue desarrollado por el Dr. W. Fraser Symmans, del MD Anderson Cancer Center, y ya ha mostrado resultados prometedores en análisis previos, incluidos los realizados en los ensayos clínicos GEICAM/9906 y PACS-01. Hasta la fecha, el SET Score se había evaluado de forma independiente en cada uno de estos ensayos clínicos en cáncer de mama: en PACS 01, en pacientes tratadas con docetaxel, y en GEICAM/9906, en pacientes tratadas con paclitaxel, además de en otros ensayos relevantes como SWOG S8814 o CALGB 9741.

GEICAM/9906 y PACS-01 presentan un diseño muy similar, diferenciándose principalmente en el taxano empleado en el brazo experimental. La combinación de sus datos permitirá analizar una cohorte de pacientes más amplia, reforzar la solidez de la evidencia científica y explorar con mayor profundidad la capacidad del SET Score para identificar qué tratamiento ofrece mayor beneficio en cada caso.

El estudio está financiado por Delphi Diagnostics y se fundamenta en la combinación de información clínica y molecular de los grupos cooperativos participantes. Esta unificación de datos busca maximizar el valor de ambos ensayos clínicos y será la base de las publicaciones científicas coordinadas por el consorcio formado para este proyecto.