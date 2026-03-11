Nofumadores reclama que se prohíba de forma expresa la venta de vapeadores a menores y extiendan los perímetros sin humo

Archivo - Un joven vapeando, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquismo y adaptarse - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Nofumadores exige al Gobierno una ley estatal urgente para frenar el vapeo juvenil que incorpore la prohibición expresa de la venta de vapeadores a menores y extienda los perímetros sin humo a colegios y centros sanitarios, a imagen de la normativa gallega que "supone un precedente relevante".

Tras lamentar que la nueva Ley del Tabaco sigue "encallada", advierte de que la protección de los menores no puede quedar en manos de "iniciativas autonómicas aisladas". Nofumadores.org sostiene que no debería ser cada comunidad autónoma la que tenga que improvisar su propia respuesta "mientras sigue pendiente una reforma estatal largamente anunciada".

"Vamos tarde. Mientras el Ministerio de Sanidad retrasa la nueva Ley del Tabaco, los vapeadores se han convertido en un objeto cotidiano entre adolescentes. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras crece la adicción a la nicotina entre niños y adolescentes", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

"Si la ley no nombra claramente a los vapeadores, acaba ocurriendo lo que estamos viendo: la prohibición existe sobre el papel, pero no se aplica con la contundencia necesaria. Hace falta una mención expresa en la norma estatal para acabar con esta ambigüedad y ¡hace falta ya!", señala Fernández Megina.

La norma gallega incorpora además la prohibición de fumar a menos de 50 metros de los accesos a centros educativos y sanitarios. Nofumadores.org cree que este criterio debe extenderse al conjunto del país y figurar de forma clara en la futura legislación estatal.

Para la asociación hay que acabar con la imagen de adultos fumando en la entrada de los colegios, en presencia de niños y adolescentes, ya que ayudará a romper la normalización social del consumo en edades tempranas. "La prohibición en el entorno inmediato del centro contribuirá además a frenar otra escena cada vez más habitual: adolescentes fumando o vapeando en los accesos del colegio. El entorno escolar debe ser un espacio completamente libre de humo y de ejemplos que normalicen el consumo", afirma Fernández.

La legislación estatal prohíbe fumar en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluidos sus espacios al aire libre o cubiertos cuando forman parte del recinto. Sin embargo, la norma no establece un perímetro de protección de 50 metros en los accesos. Para la asociación, ahí radica una de las principales novedades de la regulación gallega y uno de los puntos que debería incorporar la futura Ley del Tabaco.

"Los centros sanitarios deben ser espacios de referencia en prevención y salud pública. La ley ya prohíbe fumar dentro de sus recintos, pero sigue faltando una protección clara en los accesos y en el entorno inmediato cuando estos dan directamente a la vía pública", concluye Fernández.