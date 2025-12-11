Nofumadores exige a Sanidad prohibir el vapeo en España, siguiendo el modelo de México

Archivo - Imagen de archivo de una persona usando un vapeador. - MAR&GEN - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores.org ha exigido al Ministerio de Sanidad que actúe con determinación e ilegalice por completo el sector del vapeo en España, siguiendo el ejemplo de México, que esta semana ha aprobado una prohibición total de producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, ya sean de un único uso o recargables.

"México acaba de demostrar que se puede poner a la salud pública por encima del 'lobby' de la nicotina. España debe hacer exactamente lo mismo. No vamos a aceptar un país donde las multinacionales del vapeo, que son las mismas que la del tabaco, operan con libertad absoluta mientras nuestros menores se enganchan en institutos, parques y redes sociales. El Gobierno no puede seguir escondiéndose detrás de regulaciones tibias. Es hora de prohibir", ha señalado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández.

Para Nofumadores.org, la industria del vapeo ha construido su negocio sobre una "mentira deliberada", presentarse como herramienta para dejar de fumar o para supuestamente, según la propia industria, reducir su riesgo, "cuando en realidad es un mecanismo de sustitución que perpetúa la adicción a la nicotina y crea nuevos dependientes".

"Estamos viendo como el vapeo está arrasando entre los menores en paradas de autobús, patios de colegios y se han convertido en el accesorio imprescindible entre niños y jóvenes adultos que han caído presas de una industria a la que, simplemente, no se le debería haber abierto la puerta", ha señalado la presidenta de Nofumadores.org, Fernández.

La organización recuerda que no existe evidencia sólida que respalde el uso del vapeo como herramienta de cesación, y que los estudios disponibles alertan de daños pulmonares, cardiovasculares y aumento del riesgo de EPOC, incluso en personas que jamás habían fumado. "La industria ha construido un relato tóxico, financiado y amplificado para normalizar un producto que enferma. No hay neutralidad posible ante un negocio que vive de la adicción", ha denunciado.

Nofumadores.org alerta además de que la estrategia comercial del vapeo tiene un objetivo claro: los jóvenes. Así, asegura que los sabores dulces, colores llamativos, estética tecnológica y sinergias con 'influencers' y 'TikTok' han convertido el vapeo en una puerta de entrada temprana a la nicotina. "España está permitiendo que la madre de todas las epidemias adictivas se reinstale en la adolescencia. Si esto continúa, estaremos generando una nueva generación de adictos con nuestro permiso. Esto es inaceptable", ha afirmado su presidenta.

Por todo ello, Nofumadores.org pide al Gobierno de España seguir el camino abierto por México y prohibir la fabricación, importación y venta de todo dispositivo de vapeo, además de establecer un plan de retirada inmediata del mercado, sin excepciones y lanzar una campaña estatal que "desmonte la propaganda de reducción de daño impulsada por la industria de la nicotina que solo se basa en estudios científicos de muy dudosa credibilidad debido a los serios problemas de conflicto de intereses de sus autores". "Debemos de tener claro que los únicos que defienden el vapeo son aquellos que tienen algún tipo de interés comercial para que esté en el mercado", finaliza Fernández.