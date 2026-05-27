Por qué no ignorar una afonía o ronquera que dura más de 15 días

Archivo - Dolor de garganta. - NENSURIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La aparición de ronquera, afonía u otros cambios en la voz que se prolongan por más de 15 días deben ser motivo de consulta con un especialista otorrinolaringólogo, según el jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Vitoria, Rafael García Sardón, que ha recordado que una revisión puede evitar "complicaciones innecesarias" y preservar una correcta salud vocal.

Como ha explicado el experto, muchas personas no son "plenamente conscientes" del valor de la voz hasta que comienzan a aparecer problemas que afectan a su uso cotidiano. Por ello, ha recalcado la importancia de identificar a tiempo tanto los factores de riesgo como los primeros síntomas, ya que detectarlos de forma precoz puede "marcar la diferencia" en la evolución de una patología vocal.

Entre los principales riesgos para la salud de la voz, el especialista ha destacado el tabaco y el alcohol como principales elementos externos que más afectan a las cuerdas vocales. A estos se suman otros factores como un uso excesivo o incorrecto de la voz, especialmente en determinados entornos profesionales o situaciones de sobreesfuerzo.

Asimismo, las infecciones respiratorias y patologías como el reflujo gastroesofágico o el reflujo faringolaríngeo pueden tener un impacto directo en la calidad vocal. El doctor también ha mencionado otros condicionantes como el estrés, la ansiedad o los trastornos hormonales. Además, la aparición de lesiones como pólipos y nódulos está estrechamente relacionada con estos factores.

En cuanto a los síntomas, García Sardón ha señalado que la principal señal de alarma es la disfonía, una alteración que modifica la voz habitual de cada persona. "La disfonía es la alteración de la voz normal para nuestra edad y es la señal que siempre nos alarma a tener un problema en las cuerdas vocales", ha afirmado.

Esta alteración puede manifestarse de diferentes formas, como cambios en el tono, la intensidad o la calidad de la voz, y se le pueden sumar otros como la disfagia o la disnea, que afectan a funciones esenciales y todos ellos deben ser "valorados por un otorrinolaringólogo para descartar posibles patologías".

USO EXCESIVO Y CONTINUADO DE LAS CUERDAS VOCALES

En los profesionales de la voz y las personas con factores de riesgo, el uso continuado y exigente de la voz aumenta el riesgo de desarrollar problemas específicos, ya que el "uso excesivo y continuado" de las cuerdas vocales generan, con mayor frecuencia, nódulos en la garganta.

En este contexto, la evaluación por parte de un especialista permite precisar el origen del problema vocal y determinar la mejor opción terapéutica.

"La rehabilitación es el primer tratamiento con pautas de higiene vocal para el uso adecuado de la voz. Este tipo de intervención se centra en corregir hábitos perjudiciales y mejorar la técnica vocal. Además, ayuda a prevenir la aparición de nuevas lesiones o la agravación de las existentes", ha puntualizado.

En los casos en los que se necesita cirugía, el proceso es "preciso y altamente especializado", orientado a preservar la función vocal.

"Es una cirugía que se hace con microscopio y nosotros la denominamos fonocirugía o cirugía de la voz. Este tipo de intervención busca respetar al máximo la vibración de las cuerdas vocales. En patologías benignas, el porcentaje de éxito está cercano al 90-95 por ciento", ha concluido Rafael García Sardón.