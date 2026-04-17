"La Neurorrehabilitación Está En Plena Transformación" Para "Ir Más Allá En La Recuperación Funcional", Según Experta - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la doctora Raquel Cutillas, ha subrayado que "la neurorrehabilitación está en plena transformación", ya que "la evidencia científica y la tecnología" permiten "ir más allá en la recuperación funcional".

"Estamos ante un cambio de paradigma", ha explicado durante su participación en la jornada 'Innovación tecnológica en Neurorrehabilitación', celebrada en este centro y centrada en esta. En la misma, en la que se ha indicado que existen terapias cada vez más eficaces a la práctica clínica habitual, ha destacado el papel de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse que, estimulada mediante tratamientos intensivos, repetitivos y dirigidos, puede traducirse en mejoras significativas.

Para ello, y en un contexto en el que las enfermedades neurológicas representan en torno al 20 por ciento de la discapacidad a nivel global, la tecnología permite potenciar estos elementos y trasladarlos de forma efectiva a la práctica clínica habitual, facilitando intervenciones más precisas, constantes y adaptadas a cada paciente. De hecho, esta no solo permite aumentar el número de repeticiones, sino también mejorar la precisión del movimiento y orientarlo a tareas funcionales, manteniendo una calidad constante difícil de alcanzar manualmente.

Así, herramientas como la robótica y la realidad virtual están adquiriendo un papel cada vez más relevante, al transformar el ejercicio terapéutico en actividades funcionales y motivadoras. "El paciente deja de hacer ejercicios para pasar a alcanzar objetivos", ha sostenido Cutillas, y es que ello incrementa la adherencia al tratamiento y su impacto sobre el sistema nervioso.

Abundando en estas tecnologías, se ha afirmado que las mismas permiten ajustar en tiempo real parámetros como la asistencia, la dificultad y la carga, adaptando continuamente la intervención a la evolución del paciente en cada sesión y favoreciendo una rehabilitación más personalizada.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

"No tratamos funciones aisladas, tratamos personas con afectaciones complejas que impactan a nivel motor, cognitivo, funcional, emocional y social", ha continuado en relación con el enfoque multidisciplinar, que permite integrar todas estas dimensiones en un único plan terapéutico, en el que participan médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas.

En este sentido, esta jornada de la Fundación Jiménez Díaz ha servido para destacar que la tecnología avanzada no sustituye al tratamiento convencional, sino que lo complementa y lo potencia, permitiendo aumentar la intensidad, la precisión y la interacción con el sistema nervioso central, además de reducir la carga física del terapeuta.

Con ello, se observan mejoras en la marcha, el equilibrio y la función del miembro superior, así como en la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, en línea con la evidencia científica, que señala mayores beneficios cuando estas tecnologías se combinan con la terapia convencional y se aplican de forma precoz e intensiva.

Además, en esta cita se ha abordado el uso del exoesqueleto, que posibilita reintroducir la marcha en condiciones óptimas incluso en fases en las que el paciente no puede caminar de forma autónoma. La indicación del mismo se plantea de forma individualizada en personas con alteraciones de la marcha de origen neurológico, como ictus, lesión medular, enfermedades neurodegenerativas y traumatismo craneoencefálico.

A través de su utilización, se puede entrenar la marcha de forma precoz, intensiva y con un patrón fisiológico, incluso en pacientes con alta dependencia, facilitando la bipedestación y el movimiento con una biomecánica adecuada. Junto a ello, aporta beneficios a nivel físico: mejora de la fuerza, la resistencia, el control postural y la función cardiovascular, y ayuda a prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad, a lo que se suma un componente motivacional y emocional.