Una neuropediatra resalta que el diagnóstico precoz del autismo es clave para el desarrollo infantil

Archivo - Imagen de archivo de un niño en consulta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La neuropediatra del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, Ariadna Sánchez, ha destacado que el diagnóstico precoz del trastorno del espectro del autismo es clave para favorecer el desarrollo infantil y ha subrayado que los primeros años, especialmente entre los 0 y los 3, constituyen una ventana de oportunidad crucial.

"El autismo es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona a lo largo de toda la vida y que implica una forma diferente de procesar la información, comunicarse y relacionarse con el entorno", ha señalado Sánchez en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril.

La especialista ha explicado que algunos de los indicadores precoces más habituales incluyen retraso en la adquisición del lenguaje, menor contacto visual, escasa respuesta al nombre o dificultades en el uso de gestos comunicativos. También menciona signos más sutiles que a menudo pasan desapercibidos, como la falta de atención compartida -no buscar la mirada del adulto ante algo llamativo- o patrones de juego repetitivos que pueden confundirse con rasgos de personalidad.

En este contexto, Sánchez resalta que los primeros años, especialmente entre los 0 y los 3, constituyen una ventana de oportunidad crucial. En ese periodo, la plasticidad del cerebro permite que las intervenciones tempranas tengan un impacto especialmente positivo en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales y la autonomía. "Terapias como logopedia o psicomotricidad, junto con apoyos adecuados en el entorno escolar, pueden marcar una diferencia significativa", ha apuntado.

ABORDAJE INTEGRAL Y CERCANO PARA ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS

Desde el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca subrayan que el proceso diagnóstico comienza con una valoración clínica detallada del neurodesarrollo, una exploración física y neurológica completa y, cuando es necesario, la realización de pruebas estructuradas como ADOS-2, ADI-R, escalas de desarrollo y observación clínica.

Este proceso, añaden, se desarrolla con un equipo multidisciplinar formado por neuropediatría, psicología, logopedia y otros especialistas, trabajando de manera coordinada y manteniendo una comunicación estrecha con el entorno escolar.

Tras el diagnóstico, el hospital acompaña a las familias mediante un plan de intervención individualizado y un apoyo cercano. La doctora insiste en que es fundamental informar a las familias con claridad, orientarlas sobre recursos fiables y recordarles que cada niño tiene un potencial enorme que puede desarrollarse con los apoyos adecuados.

Asimismo, la especialista señala que actualmente siguen existiendo numerosos mitos sobre el autismo que pueden generar confusión e incluso angustia en las familias. En este sentido, ha indicado que uno de los más extendidos es pensar que el TEA tiene una causa única o que está relacionado con la forma de crianza, algo totalmente descartado por la comunidad científica. También persiste la idea de que todas las personas con autismo presentan las mismas características o que no podrán desarrollar una vida plena. "Cuando la realidad es muy distinta: cada niño o niña tiene un perfil propio, un ritmo y unas fortalezas que pueden potenciarse con apoyos adecuados", ha añadido.

Para la doctora Sánchez, desmontar estos mitos es esencial para que la sociedad avance hacia una comprensión más realista y respetuosa del espectro: "Con los apoyos adecuados, cada niño puede desarrollar su propio camino y alcanzar su máximo potencial".

"El autismo forma parte de la diversidad humana. Detectar, comprender y acompañar son las claves para que cada niño pueda desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial", ha finalizado la especialista.