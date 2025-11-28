La neuronavegación permite tratar "con mayor precisión" los tumores cerebrales y la estenosis lumbar - QUIRÓNSALUD

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz, el doctor Francisco Villarejo, ha afirmado que la neuronavegación permite tratar "con mayor precisión" los tumores cerebrales y la estenosis lumbar, y que permite tratamientos más seguros y menos invasivos, motivo por el que se ha convertido en una "herramienta esencial" en la neurocirugía moderna.

"Nuestro objetivo es minimizar el riesgo y garantizar que cada cirugía sea lo más exacta posible; la neuronavegación es hoy imprescindible para lograrlo", ha declarado el doctor Villarejo, que ha comparado esta tecnología con el funcionamiento de un GPS que les "guía" por el cerebro y la columna, indicando "exactamente por dónde van y hacia dónde quieren llegar.

Esta técnica se basa en la integración de imágenes de resonancia magnética o TAC, procesadas mediante un software avanzado que genera un mapa cerebral en 3D y, con la ayuda de marcadores de referencia e infrarrojos, el sistema localiza en tiempo real la posición del instrumental quirúrgico con una precisión de hasta un milímetro.

"Es imposible perderse; llegamos al punto exacto sin dañar venas o arterias importantes", ha recalcado, recordando que en el centro se ha realizado recientemente una intervención de diversos tumores cerebrales en la que la neuronavegación ha sido determinante.

En ese sentido, ha detallado que la guía milimétrica permite acceder a tumores "muy pequeños y profundos" sin lesionar estructuras elocuentes y que, una vez extirpados, posibilita comprobar si queda algún resto.

Su utilidad se extiende igualmente a tumores de gran tamaño, como los meningiomas gigantes de hasta ocho centímetros, pues la neuronavegación permite planificar con exactitud la craneotomía, calcular el tamaño óptimo de la apertura ósea y verificar al finalizar la cirugía que no queden fragmentos tumorales.

Asimismo, se usa en enfermedades de la columna vertebral, especialmente en tumores intramedulares y extramedulares, así como en cirugías de artrodesis y escoliosis.

"La precisión es fundamental para colocar tornillos y dispositivos en fracturas o patologías degenerativas. Esta tecnología reduce complicaciones y mejora la estabilidad", ha señalado el doctor.

Tras ello, ha subrayado el papel de las técnicas menos invasivas en patología lumbar, como los espaciadores, implantes de titanio que se colocan entre vértebras para aumentar el espacio y estabilizar la columna.

"Son muy útiles en estenosis de canal o después de operar una hernia discal para evitar recurrencias. Permiten tratar el llamado 'síndrome del escaparate' y mejorar la calidad de vida del paciente", ha concluido el especialista.